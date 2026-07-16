Jorge Sánchez retorna a México para el Atlas FC

Jorge Sánchez siempre habló de todas las ventajas de jugar en Europa. Incluso, un semestre antes de que iniciara la Copa del Mundo, decidió mudarse del Cruz Azul al PAOK de Grecia.

En aquel entonces, la Selección Mexicana buscaba definir sus posiciones en las laterales y convocó a Jorge para unirse al Centro de Alto Rendimiento (CAR). Javier Aguirre lo ocupó seis partidos en el Mundial, en los cuales, no anotó goles, pero fue parte de la jugada en el gol de Julián Quiñones, que puso el segundo tanto del marcador 3-0 contra Chequia.

Ahora, con valor mundialista, considerando que también fue convocado para Qatar 2022, y breve experiencia en Europa, Jorge regresa a México para jugar con el Atlas, que será su cuarto club de Liga MX en su trayectoria.

¿Buena o mala decisión?, el tiempo lo dirá, pero es hasta el momento, (antes del cierre de mercado de fichajes, el 1 de septiembre) el tercer refuerzo más caro de los seis conseguidos por Atlas. Entre los otros están: Luis Esteves, Ryan Mmaee, Duk, MiltonValenzuela, Jordy Caicedo. Atlas está invirtiendo este Apertura 2026 y en su balanza de mercado ha gastado por los seis refuerzos: 14 millones de euros.

Jorge Sánchez disputó 10 partidos en la Super League de Grecia con el PAOK, sumando 633 minutos sin anotar goles. Además, jugó un encuentro en la UEFA Europa League. En total, el lateral derecho participó en 11 compromisos con el equipo griego, acumulando 723 minutos. Hoy, llega al club rojinegro con un contrato firmado hasta el 2030, de acuerdo a Transfermarkt.

Antes del Mundial 2023, comentó: “Siempre ayuda estar en Europa, competencias importantes, Europa League, con jugadores con capacidad, me tocó regresar en la Liga MX, es completamente distinta, con mucho nivel, jerarquía, vengo contento, con ganas de trascender, a ser lo que nos toca, disfrutar que es lo importante, cuando disfrutas, las cosas pasan mejor. Creo que ir a Europa es por las cosas que he estado haciendo bien. Ahora que estoy allá, muchas cosas las veo muy diferentes a las que tienes aquí en México, en donde tienes todo, pues, las instalaciones, el trato. A veces somos muy criticados cuando vamos a Europa, pero realmente no saben lo que vive tanto el jugador como tu familia, hijos, yo no, en lo personal, en esa parte. Cuando estuve en Cruz Azul, mostré un gran nivel, donde me tocó levantar un título (Concachampions), me tocó pelear en el puesto importante, que es la final”.