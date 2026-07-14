Banca: cinco jugadores digitales se han sumado al sector en menos de año y medio

Con la autorización para que Nu México inicie operaciones como institución de banca múltiple –informada el viernes pasado–, son ya cinco entidades provenientes del ecosistema digital que se han sumado al sector bancario local en menos de año y medio.

Se trata de Openbank, de Santander, que inició operaciones en febrero del 2025; Revolut, que comenzó a inicios del 2026, lo mismo que Hey Banco –antes brazo digital de Banregio–; Plata que arrancó en marzo, y apenas la semana pasada Nu México –que ya contaba con la licencia bancaria–, obtuvo el aval final para iniciar operaciones como banco. Este último, tiene 30 días para concluir su transformación, ya que venía operando como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).

Así, de acuerdo con la información más reciente, a abril pasado las cuatro entidades digitales, que ya operan como banca múltiple, sumaban 72,500 millones de pesos en activos que, esto es apenas 0.5% del total del sector, dominado por BBVA, Santander y Banorte.

Pero además, Mercado Pago está a la espera de recibir la autorización de la licencia bancaria en el país, proceso que inició en septiembre del 2024. Mientras tanto, sigue operando bajo la figura de Institución de Fondos de Pago Electrónicos (IFPE).

A su vez, Bineo se encuentra en pausa, luego de que Banorte –que era su propietario–, anunciara su venta a la holding de otra Sofipo, Klar.

¿Se ha movido el mapa?

La entrada de estos jugadores, que ya tienen un peso relativamente importante, movería de cierta forma el mapa del sector bancario, por ejemplo, en materia de activos, cartera, captación y número de clientes.

De hecho, los números de Openbank, Revolut, Hey y Plata, al ser bancos, ya se reflejan en las estadísticas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En el caso de Openbank México, sus activos a abril pasado superaron los 24,800 millones de pesos; con una cartera de crédito de 389 millones; y un saldo de captación de casi 20,000 millones de pesos.

Revolut, por su parte, tenía activos –a pocos meses del inicio de sus operaciones– por 7,727 millones de pesos; una cartera de 84 millones y un saldo de captación de poco más de 5,000 millones.

Mientras que Hey Banco –que ya venía operando como parte de Banregio–, registró activos por 15,733 millones de pesos; una cartera de crédito de 10,736 millones y un saldo de captación de 12,911 millones.

Plata, en tanto, registró activos por 24,264 millones de pesos; una cartera de crédito superior a los 14,300 millones y un saldo de captación de 16,860 millones.

Nu México, aún no registra sus números en las estadísticas del sector bancario local, pero bajo la figura de Sofipo tenía activos, con base en información de la misma CNBV, por 118,751 millones de pesos; una cartera de crédito de más de 30,000 millones; y una captación de poco más de 100,000 millones.

Una vez que los datos de Nu México se incorporen a las estadísticas del sector bancario, el movimiento podría ser importante en el sector.

En cuanto al número de clientes, de acuerdo con la información oficial, Openbank supera el millón de usuarios; Plata tiene más de 4 millones; y Hey y Revolut suman más de 500,000 cada uno. En el caso de Nu México, tiene más de 15 millones de usuarios.

Si bien parte de los usuarios de estas entidades también son clientes de otros bancos tradicionales, el impacto en el número de usuarios con la llegada de estos nuevos jugadores digitales al sector bancario, también sería importante, en el entendido de que muchos de los clientes, han encontrado en estas instituciones, su primer producto financiero.

Captación, la joya de la corona

De acuerdo con los propios testimonios de algunos de los jugadores, entre los principales motivos por los que estas entidades han buscado la migración a banco, es ofrecer un abanico más amplio de productos y servicios financieros formales, en específico de captación como, por ejemplo, las cuentas de nómina.

Cabe recordar que aunque las Sofipos también garantizan el ahorro de los usuarios, en la banca el monto es mucho mayor, y hoy el seguro de depósitos alcanza el equivalente a 400,000 Unidades de Inversión (Udis), que en la actualidad representan alrededor de 3.5 millones de pesos por cuenta.