Peugeot E-5008 Dog Edition Concept: el SUV eléctrico pensado para viajar con tu perro

Hoy más que nunca las mascotas se han ganado un lugar en millones de hogares en todo el mundo, y las soluciones que también los benefician a ellos tienen cada vez más éxito. En el ámbito automotriz, Peugeot y Stellantis estrenan todo un sistema pensado para perros en este Peugeot E-5008 Dog Edition Concept. Un concepto diseñado a partir de cómo viajan los perros

Peugeot E-5008 Dog Edition ConceptPuegeot

Para crear este concepto, la marca se basó en la forma en la que los perros viven los viajes en auto. Y más allá del discurso de negocios, realmente hubo trabajo de ingeniería y diseño para lograrlo.

Por eso la tapicería del interior combina tonos de azul y amarillo, los colores que los perros perciben mejor. Además, los asientos y otras superficies usan materiales antideslizantes que aportan comodidad y seguridad a las mascotas cuando suben o bajan del vehículo.

Colchón modular y accesorios para mascotas

Peugeot E-5008 Dog Edition ConceptPeugeot

Peugeot desarrolló un "colchón modular" que se acopla a la cajuela o a los asientos traseros. Es suave para dar comodidad a la mascota y sus materiales atrapan el pelo suelto en las fibras, evitando que este vuele por toda la cabina. Al llegar al destino, ese mismo colchón se transforma en una cama para perros.

El concepto también incluye una almohada para ventanas, donde el perro puede apoyar la cabeza y descansar durante el trayecto. A esto se suman platos, bolsas para transportar los objetos de la mascota y hasta un arnés. Debajo del piso de la cajuela se guardan, además, un juguete y una secadora para mascotas.

Tecnología para viajar con perro: Dog Retriever y Dog Guardian

Peugeot E-5008 Dog Edition ConceptPeugeot

El sistema de navegación del Peugeot E-5008 Dog Edition Concept suma funciones pensadas para las mascotas: por ejemplo, puede sugerir estaciones de carga cercanas a parques para perros.

Peugeot E-5008 Dog Edition ConceptPeugeot

Destaca la función "Dog Retriever", diseñada para llamar la atención del perro y traerlo de regreso al vehículo. Y al igual que otros autos eléctricos, este E-5008 incorpora el modo "Dog Guardian", que permite dejar al perro solo en el auto con el aire acondicionado encendido para evitar el riesgo de un golpe de calor.

Con soluciones que van desde la percepción del color hasta la seguridad térmica, el Peugeot E-5008 Dog Edition Concept muestra cómo la industria automotriz empieza a diseñar pensando también en las mascotas, un segmento con cada vez más peso en las decisiones de compra de los conductores.