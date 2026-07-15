Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Raúl Mulino para fortalecer la relación México-Panamá 

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió este miércoles en Palacio Nacional al presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, en una visita oficial enfocada en fortalecer la relación bilateral mediante nuevos acuerdos en materia de comercio, inversión, cooperación técnica y desarrollo agropecuario.

La ceremonia oficial de bienvenida se realizó en el patio de Palacio Nacional, donde se entonaron los himnos nacionales de México y Panamá y posteriormente se llevó a cabo la fotografía oficial, en la que participaron el mandatario panameño y la primera dama de ese país, Maricel Cohen de Mulino.

Tras el acto protocolario, ambos jefes de Estado sostuvieron una reunión bilateral y ofrecieron un mensaje conjunto a los medios de comunicación.

De acuerdo con ambos gobiernos, el encuentro estuvo orientado a ampliar la cooperación económica entre México y Panamá, impulsar el intercambio comercial, promover la atracción de inversiones y fortalecer la colaboración técnica en el sector agropecuario.

Asimismo, la Presidencia de Panamá informó que durante la reunión se prevé la firma de nuevos acuerdos bilaterales y el análisis de la posible incorporación del país centroamericano a un acuerdo de cooperación aeroespacial para América Latina y el Caribe.

El presidente panameño arribó a México un día antes acompañado de una delegación oficial. A su llegada fue recibido por el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto con autoridades panameñas, dando inicio a la agenda diplomática entre ambas naciones.

Por parte del Gobierno de México participaron integrantes del gabinete federal, entre ellos los titulares de Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores, así como representantes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Oficina de la Presidencia y la Embajada de México en Panamá.

La delegación panameña estuvo integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Industria, Desarrollo Agropecuario y Asuntos del Canal de Panamá, además de funcionarios de la Presidencia y del embajador de Panamá en México.

Una relación bilateral en expansión

La visita de José Raúl Mulino se produce en un contexto de fortalecimiento de la relación entre ambos países. Durante los últimos años, México y Panamá han consolidado una agenda de cooperación basada en el diálogo político, el comercio y la integración regional.

En 2025 ambos gobiernos reforzaron sus vínculos mediante el Acuerdo de Asociación Estratégica, un mecanismo que busca institucionalizar el diálogo de alto nivel y ampliar la cooperación en áreas económicas, técnicas y de desarrollo.

Además, México y Panamá celebraron 120 años de relaciones diplomáticas en 2024 y 121 años en 2025, una relación que ambas administraciones han definido como una alianza sustentada en la amistad, el respeto mutuo y la cooperación regional.