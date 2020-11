En el tercer trimestre del 2020 solo 19% de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios, reportó el Banco de México (Banxico). Se trata de la cifra más baja al menos en una década, ya que antes había otra metodología.

De acuerdo con información del banco central, en el primer trimestre del presente año, el porcentaje de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios fue 24.2%; mientras que en el segundo trimestre fue de 21.6 por ciento.

No obstante, los resultados para el tercer trimestre del 2020 muestran que 46.9% del total de las empresas contaba con créditos bancarios al inicio del periodo, cuando en el trimestre previo la cifra fue de 47.5 por ciento.

En su reporte sobre la Evolución Trimestral del Financiamiento a las Empresas para el periodo julio-septiembre, el Banxico informó, en contraparte, que 81% de las empresas consultadas, no utilizó nuevos créditos bancarios. En el trimestre previo, el porcentaje fue de 78.4% y en el primer cuarto del 2020 fue de 75.8 por ciento.

De estas empresas que no utilizaron nuevos financiamientos bancarios, 77.3% reveló que simplemente no lo solicitó; 1.5% lo pidió y estaba en proceso de autorización; 1.7% lo hizo pero no le fue autorizado; y 0.5%, aunque lo solicitó, lo rechazó por considerarlo caro.

Entre las limitantes señaladas por las empresas para no haber utilizado nuevos créditos bancarios en el tercer trimestre del año, destacaron la situación económica en general con 61.5% de las respuestas; seguida de las ventas y rentabilidad del negocio con 51.8%; y las tasas de interés del mercado de crédito con 48.7 por ciento.

Otras limitantes mencionadas fueron los montos exigidos como colateral con 46.1% de las respuestas; las condiciones de acceso, 46%; la posibilidad de contar con apoyo público, 44.9%; la disposición de los bancos a otorgar crédito, 43.3%; la capitalización de las empresas, 35.7%; las dificultades para el pago del servicio de la deuda bancaria vigente, 32.3%; y la historia crediticia del negocio, 30.1 por ciento.

Condiciones menos favorables del crédito

El Banxico reportó que el conjunto de las empresas que utilizó nuevos créditos bancarios (19%), expresó haber enfrentado condiciones similares a las del trimestre previo en términos de los plazos ofrecidos y las tasas de interés.

No obstante, en cuanto a las condiciones para refinanciar créditos, los montos ofrecidos, los tiempos de resolución, los requerimientos de colateral, las comisiones y otros gastos, las empresas percibieron condiciones menos favorables respecto del segundo trimestre de este año.

No detienen actividad de empresas

El informe del banco central señaló que en el tercer trimestre del 2020, del total de las empresas encuestadas, 48.5% mencionó que las condiciones actuales de acceso y costo del mercado de crédito bancario no constituyen una limitante para poder llevar a cabo las operaciones corrientes; 29.2% lo consideró como una limitante menor, y 22.4% sí estimó que se trata de una limitante mayor.

Mayoría, con proveedores

Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del país en el tercer trimestre, 77.1% señaló que utilizó financiamiento de proveedores (77.7% en el trimestre previo); 31.4% uso crédito de la banca comercial (contra 30.8%); 19.5% se financió con otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz (contra 20.9%); 4.5% lo hizo en la banca domiciliada en el extranjero (contra 4.2%); y 3.3% por emisión de deuda (contra 2.1 por ciento).

La propia Asociación de Bancos de México (ABM) destacó en días pasados que, pese a que cuenta con recursos para prestar, en septiembre se registró la segunda caída consecutiva en la colocación del crédito, algo que no se veía desde hace 11 años, pues en general decreció 2% en términos reales durante ese mes.

Poca demanda de las mipymes

El gremio bancario precisó que esto se ha visto más en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en gran medida, por falta de demanda. En este sentido, se pronunció por estimular este factor, sobre todo en consumo.

“En un mundo de incertidumbre se vuelve más complejo, y necesitamos obviamente que se reactive el empleo, que se reactive la Inversión Fija Bruta, que tengamos mayor capacidad exportadora, para que esa nueva generación de empleo nos permita que la demanda por crédito aumente”, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente del organismo.

