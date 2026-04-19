Llegan ante juez sólo 17% de investigaciones de FGR

El Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia (NMII) de la Fiscalía General de la República (FGR) tiene como objetivo corregir el “desequilibrio estructural” que hay en materia de sentencias, refiere el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 del ente autónomo.

De las 9,738 sentencias emitidas en 2025, cita el documento remitido a la Cámara de Senadores, 9,200 (94.47%) se obtuvieron mediante “procedimiento abreviado” y 538 (5.52%) por “juicio oral”.

“La desagregación por vía de terminación expone un desequilibrio estructural: El 94.6% de las sentencias condenatorias se obtuvo mediante procedimiento abreviado, mecanismo que agiliza la resolución de casos y garantiza condenas efectivas. El Plan fortalecerá el uso complementario del juicio oral para casos de mayor complejidad. La corrección progresiva de este desequilibrio mediante el fortalecimiento de los planes de investigación obligatorios, el uso de inteligencia táctica como dato de prueba y la capacitación de los Equipos de Investigación y Litigación es uno de los resultados esperados” del nuevo modelo, precisa.

El análisis del flujo procesal, detalla, revela una contracción sistemática y progresiva en cada etapa del sistema acusatorio, que justifica operativamente los objetivos de fortalecimiento de la investigación y litigación establecidos en el Plan.

Durante 2025 había 136,256 carpetas de investigación en trámite, refiere, de las cuales se judicializaron 22,054 (16.8%), se vinculó a proceso a 18,774 personas y sentenció a 13,044.

Admite que “del total de carpetas de investigación en trámite 7.14% llegaron a sentencia”, y que tales tasas de conversión constituyen las líneas base sobre las cuales el Sistema Institucional de Evaluación de Resultados (SIER) deberá medir el impacto de las estrategias diferenciadas de investigación y litigación en los próximos tres años.

Estrategia diferenciada

El documento de 105 páginas consigna que un elemento del NMII es la generación de productos por el Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) a fin de apoyar las investigaciones con inteligencia efectiva, oportuna e idónea, transformando el análisis de gabinete en elementos de prueba con mayor validez ante los órganos jurisdiccionales.

“Para materializar esta eficacia operativa y combatir la impunidad derivada del rezago, la Institución implementa una estrategia diferenciada de persecución penal. Su propósito es optimizar la toma de decisiones del Agente del Ministerio Público de la Federación y canalizar de forma inmediata las carpetas de investigación a los Equipos de Investigación y Litigación (EIL), que podrán ser especializados en rubros de: determinación inmediata; mixtos de investigación; tramitación masiva de casos; casos transversales o las que determine la persona titular de la Fiscalía Especializada”, cita.

Y que dicha canalización se rige por parámetros estrictos que miden el nivel de riesgo y complejidad.

“Se ponderan variables como la gravedad del hecho, la susceptibilidad a un acuerdo reparatorio, la viabilidad de la prisión preventiva oficiosa y el grado de afectación al bien jurídico tutelado (medido a través de la media aritmética de la pena establecida)”, amplía.

Además, se identificarán con mayor rigor especialidades para los EIL que las unidades podrán integrar de acuerdo con su competencia, carga de trabajo, complejidad y capacidades y a los cuales canalizarán las investigaciones tras la recepción de la denuncia.

El nuevo modelo responde al “cambio histórico” del Artículo 21 de la Constitución, precisa, que establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público (MP) de la Federación, Secretaría de Seguridad Pública federal, Guardia Nacional (GN) y a las policías competentes, quienes actuarán bajo la conducción y mando del MP.

De acuerdo con el Plan, el cumplimiento de los objetivos institucionales exige la implementación de un modelo cimentado en la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico.

“Su finalidad es conformar carpetas de investigación con solidez probatoria que conduzcan a resoluciones judiciales favorables a la institución, sustentadas en peritajes de alto rigor científico y en un detallado análisis de contexto que garantice la cadena de custodia. Este enfoque trasciende la persecución de los autores y partícipes del delito para enfocarse en la investigación de las rutas del dinero y las estructuras criminales de alto nivel, elementos indispensables para erradicar la impunidad”.

La inteligencia y la investigación científica, señala, se erigen como ejes transversales para modernizar la procuración de justicia en México, transitando de un sistema reactivo a uno proactivo y de anticipación.