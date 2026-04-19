Falla en una compuerta mató miles de peces

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la mortandad masiva de peces registrada en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz fue provocada por un desequilibrio en el ecosistema, derivado de la mezcla de agua dulce y salada en el sistema lagunar del estero El Camalote.

Según la dependencia, el fenómeno se originó tras detectarse que una compuerta del sistema se encontraba abierta, lo que permitió el ingreso de agua salada proveniente de la laguna de La Costa, alterando las condiciones naturales del hábitat acuático.

Además, se indicó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, personal de la Conagua se trasladó a la zona para atender la contingencia, donde procedió a restablecer el funcionamiento de la compuerta y a realizar muestreos para evaluar la calidad del agua. Como resultado de estos análisis, se descartó la presencia de hidrocarburos como causa del evento.

La autoridad federal señaló que actualmente se llevan a cabo labores de limpieza en el área afectada, así como monitoreo permanente en coordinación con autoridades estatales y municipales, con el objetivo de restablecer las condiciones naturales del ecosistema.

En paralelo, se detalló que se realizan investigaciones para determinar las causas que originaron la apertura de la compuerta y deslindar responsabilidades.

“Actualmente se realizan trabajos para la limpieza del lugar, con el objetivo de restablecer las condiciones naturales. Personal de la Conagua en conjunto con autoridades estatales y municipales se mantienen alerta en labores de monitoreo y vigilancia permanente en el sitio”, se precisó en el texto que compartió la Conagua a través de sus canales oficiales de comunicación.

Habitantes preocupados

Según la prensa local, el caso generó preocupación entre habitantes y pescadores de la región, quienes reportaron la presencia de grandes cantidades de peces muertos en distintos puntos del sistema lagunario, particularmente en el río Pánuco y el estero El Camalote.

Además, algunos testimonios locales señalaron que el fenómeno se ha extendido en varios tramos y afecta a diversas especies, impactando directamente a comunidades que dependen de la pesca.

Pobladores también advirtieron que, además de factores ambientales como la disminución de oxígeno en el agua, podrían existir fallas en la infraestructura hidráulica y falta de mantenimiento, lo que habría contribuido a agravar la situación.

También, pescadores, desde hace al menos dos semanas comenzó la muerte de diversas especies como carpa, tilapia, bobo y plateado, cuyos restos se acumulan en grandes cantidades en zonas donde convergen cuerpos de agua dulce con lagunas salobres.