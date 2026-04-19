Fallece director de AEI de Chihuahua y diplomáticos de EU

En la madrugada del domingo, dos diplomáticos de Estados Unidos, así como el director general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Oseguera Cervantes, y el agente de esta dependencia, Manuel Genaro Méndez Montes, murieron tras un accidente automovilístico ocurrido en la sierra de Chihuahua tras un operativo de seguridad en el que se desmantelaron laboratorios de drogas.

Sobre el hallazgo de estos laboratorios se indicó que fue mediante sobrevuelos con drones en una región de barrancas y áreas boscosas, donde también fue localizado un campamento con insumos para la producción de sustancias ilícitas.

El accidente ocurrió en un tramo ubicado entre los municipios de Guachochi y Morelos, luego de que el vehículo en el que viajaban cayó a un barranco mientras regresaban en convoy hacia la capital del estado.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detalló que las víctimas informó que los dos diplomáticos estadounidenses eran oficiales instructores que se encontraban en la entidad como parte de un programa de intercambio y entrenamiento con autoridades locales.

El fiscal explicó que, de acuerdo con los primeros testimonios recabados, el accidente ocurrió cuando un convoy de cinco vehículos se desplazaba durante la noche, alrededor de las 2 de la madrugada, en una zona serrana y la unidad que iba al frente sufrió el percance.

“El vehículo accidentado hacía punta y parece ser que derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco, estallando la camioneta”, indicó.

Las autoridades, afirmó, mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, expresó sus condolencias a familiares, amistades y compañeros de las víctimas, al tiempo resaltó que el director de la AEI, Pedro Oseguera, murió en cumplimiento de su deber.

En tanto que el embajador de EU en México, Ronald Johnson, lamentó los hechos.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente”, expresó en redes sociales.

Y sostuvo que este accidente representa un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes trabajan en tareas de seguridad y reiteró el compromiso de colaboración entre México y Estados Unidos.