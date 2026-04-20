Balance semanal

La mejor, TLEVISA

Las acciones de la productora de contenidos en español más grande del mundo, Grupo Televisa, pasaron de 10.37 a 11.34 pesos cada una, un avance de 9.35% en la semana pasada. En lo que va del 2026 ganan 8.1 por ciento. Su valor de mercado es de 34,631.32 millones de pesos.

La peor, GENTERA

Los papeles de la microfinanciera, matriz de Banco Compartamos, tuvieron un retroceso de 9.59% a 46.41 pesos por unidad en la Bolsa mexicana, desde los 51.33 pesos de la semana previa. En el 2026 avanza 0.72 por ciento.

AC Las acciones de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental, tuvieron un retroceso de 4.74% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 214.03 a 203.88 pesos por unidad.

ALSEA La administradora de restaurantes tuvo una semana negativa en la BMV pues sus acciones perdieron 5.7% al pasar de 55.46 a 52.3 pesos cada una. En lo que va del 2026 pierde 2.91 por ciento.

AMX Los títulos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, perdieron 3.56% durante la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 23.58 a 22.74 pesos cada una. En lo que va del año avanzan 22.06 por ciento.

ASUR Los títulos de Grupo Aeroportuario del Sureste, administrador del aeropuerto de Cancún, perdieron 2.54% la semana pasada en la Bolsa mexicana. Pasaron de 601.69 a 586.4 pesos cada uno.

BBAJIO Los papeles de Banco del Bajío tuvieron una pérdida de 1.65% la semana que terminó el viernes anterior en la Bolsa mexicana. Pasaron de 58.07 a 57.11 pesos cada uno. En el año avanzan 25.57 por ciento.

BIMBO Los títulos de la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo, retrocedieron 0.81% en la Bolsa mexicana, al pasar de un precio de 57.91 pesos a uno de 57.44 pesos. En valor de mercado la emisora perdió 2,023.23 millones de pesos.

BOLSA Grupo BMV perdió 61.13 millones de pesos en valor de capitalización la semana pasada en el centro bursátil. Sus papeles pasaron de 37.07 a 36.96 pesos, equivalente a una caída de 0.3 por ciento.

CEMEX Las acciones de la regiomontana Cementos Mexicanos subieron en la semana 0.78% al pasar de 20.63 a 20.79 pesos cada una en la Bolsa mexicana. En valor de capitalización bursátil ganó 2,424.78 millones de pesos.

CHDRAUI Las acciones de la cadena de tiendas de autoservicio terminaron la semana con una caída de 3.64%, de 104.78 a 100.97 pesos por unidad. En lo que va del 2026 cae 18.12% en el valor de sus títulos.

FEMSA La dueña de las tiendas de conveniencia Oxxo cerró la semana con una ganancia en el precio de su acción de 1.08% a 203.73 pesos por unidad en la BMV. En el año ganan 12.03 por ciento.

GAP Al cierre de la semana pasada, los títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico ganaron 2.34% en la Bolsa mexicana a 435.82 pesos por unidad, equivalente a una ganancia en valor de mercado de 5,042.66 millones de pesos.

GCARSO Los títulos del conglomerado Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 3.82% a 143.76 pesos en la BMV. En el año muestran una ganancia de 21.89 por ciento.

GCC Los papeles de GCC (antes Grupo Cementos de Chihuahua) tuvieron un avance de 2.23% la semana pasada en la Bolsa Mexicana de Valores. Pasaron de 196.64 a 201.03 pesos cada uno. En el 2026 ganan 10.08 por ciento.

GFINBUR Los títulos de Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, reportaron un retroceso semanal de 1.13% a 44.51 pesos, desde los 45.02 pesos de la semana previa en la BMV. En el 2026 avanza 2.16 por ciento.

GFNORTE Los papeles de Grupo Financiero Banorte finalizaron la semana pasada con un retroceso de 1.93% a 195.11 pesos cada uno en la Bolsa mexicana. En los últimos 12 meses muestran una ganancia de 32.54 por ciento.

GMEXICO La empresa minera Grupo México, líder en producción de cobre, tuvo un alza semanal en el precio de su acción de 1.99% a 210.75 pesos por título, y cerró con un valor de capitalización bursátil de 1.64 billones de pesos.

GRUMA Los papeles de la productora de harina y tortillas Gruma cerraron la semana pasada en la BMV con una pérdida en su precio de 1.72% a 301.87 pesos por unidad. En el año tienen un retroceso de 2.7 por ciento.

KIMBER Kimberly Clark de México, empresa de productos de higiene y cuidado personal, tuvo una ganancia en el precio de su acción de 0.34% a 41.47 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 7.99 por ciento.

KOF Los títulos de Coca-Cola FEMSA tuvieron una pérdida de 0.75% durante la semana en la Bolsa mexicana. Pasaron de 180.91 a 179.56 pesos cada uno. En lo que va del año la emisora avanza 4.96 por ciento.

LAB La empresa de cuidado personal y medicamentos de venta libre, Genomma Lab terminó la semana con un avance de 0.21%, de 18.75 a 18.79 pesos por acción. En lo que va del año avanza 5.03% en el valor de sus títulos.

LACOMER “La Comer”, empresa mexicana de autoservicio, concluyó la semana con una caída de 1.09%, de 42.34 a 41.88 pesos por acción. En lo que va del año avanza 7.91% en el valor de sus títulos.

LIVEPOL La cadena departamental El Puerto de Liverpool tuvo una ganancia en el precio de su acción de 1.91% a 110.01 pesos cada una la semana pasada en la Bolsa. En el año ganan 9.72 por ciento.

MEGA Los títulos de la compañía de telecomunicaciones, Megacable, subieron 0.02% en la semana en la Bolsa mexicana, a 59.84 pesos cada uno. En lo que va del 2026 ganan 15.7 por ciento. Su valor de mercado es de 51,340.2 millones de pesos.

OMA Las acciones de Grupo Aeroportuario Centro Norte, administrador del aeropuerto de Monterrey, cotizan en 251.18 pesos cada una, terminando la semana con un aumento de 0.26% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del presente año tienen una ganancia de 3.14 por ciento.

ORBIA Los papeles de Orbia pasaron de 21.32 a 21.7 pesos cada uno en la semana, un avance de 1.78% en la Bolsa Mexicana de Valores. En lo que va del 2026 ganan 39.1 por ciento. Su valor de mercado asciende a 42,705.6 millones de pesos.

PE&OLES Los papeles de Industrias Peñoles subieron 5.93% en la semana a 1,010.15 pesos cada uno en la Bolsa Mexicana de Valores. En el año ganan 6.7 por ciento. Su valor de mercado es de 401,510.1 millones de pesos.

PINFRA Las acciones de Promotora y Operadora de Infraestructura reportaron una pérdida de 0.35% durante la semana pasada en la BMV, cerrando en 292.33 pesos cada una. En el 2026 acumula una ganancia de 9.35 por ciento. Su valor de capitalización bursátil es de 121,148 millones de pesos.

Q Las acciones de la aseguradora mexicana de automóviles Quálitas, ganaron 7.29% la semana que recién terminó, pasando de 166.98 a 179.15 pesos cada una. En lo que va del año caen 4.02 por ciento. Su valor de mercado asciende a 71,660 millones de pesos.

R Los papeles de Banco Regional finalizaron el viernes de la semana pasada con un retroceso en su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de 1.99% a 148.05 pesos por unidad. La emisora regiomontana cerró con un valor de capitalización bursátil de 48,550.23 millones de pesos.

SIGMA Los títulos de la compañía de alimentos Sigma bajaron 1.25% en la semana que recién finalizó al pasar a 17.44 pesos por unidad. En lo que va del 2026 tienen un incremento de 10.8 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 96,940.88 millones de pesos.

VESTA Los títulos de la desarrolladora mexicana de parques industriales subieron 1.26% a 62.05 pesos cada uno el viernes pasado en la Bolsa mexicana. En lo que va del 2026 tienen un avance de 12.63 por ciento. Su valor de mercado asciende a 54,766.16 millones de pesos.

VOLAR Las acciones de la aerolínea de bajo costo Volaris subieron 4.84% en la semana en la Bolsa mexicana, al pasar de 13.42 a 14.07 pesos cada una. En lo que va del 2026 pierden 11.95 por ciento. Su valor de mercado es de 16,405.29 millones de pesos.

WALMEX Los papeles de Walmart de México bajaron 2.67% en la semana que recién finalizó al pasar a 56.23 pesos por unidad. En lo que va del 2026 tienen un incremento de 0.18 por ciento. Su valor de capitalización bursátil asciende a 972,341.1 millones de pesos.