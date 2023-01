Sofipo Caja de la Sierra Gorda: se hicieron operaciones presumiblemente fuera de la ley

La sociedad financiera popular (sofipo) Caja de la Sierra Gorda saldrá del sistema financiero formal, al ya ser notificada de la revocación de su licencia para operar; sin embargo, todavía falta mucha historia que aclarar, pues la misma entidad reconoció que detectó, junto con la autoridad, operaciones posiblemente fuera de la normativa, por lo que ya inició los procesos legales contra los responsables.



En su página de Internet, la sofipo anclada en Querétaro publicó un comunicado donde reconoce un deterioro financiero de la misma, por lo que el pasado 6 de enero fue notificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación de su licencia para operar.



De acuerdo con el documento, en enero del 2022 la entidad tuvo un cambio de administración con el fin de evitar que su situación continuara en deterioro, con la realización de algunas acciones como ejecutar eficiencias en gastos, dar transparencia la información y coordinar la relación con probables nuevos accionistas.



Si bien, según la sofipo, estas acciones permitieron en los meses posteriores cubrir la liquidación de algunas inversiones y pagos de intereses, la mala situación de la empresa y su limitación para generar nuevos modelos, pues suspendió sus operaciones al público, la llevaron a una situación de no poder cubrir sus obligaciones, pese a que nunca se dejaron de reconocer compromisos con clientes y ahorradores.



"A partir de la notificación de suspensión de operaciones, la administración actual con apoyo y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizaron diversas auditorías a las operaciones internas, teniendo como resultado la detección de operativas presumiblemente fuera de la norma por lo cual se han iniciado procesos legales contra quien o quienes resulten responsables", detalló la sofipo.



En distintas solicitudes de transparencia, la CNBV informó que, en su labor de supervisión a esta entidad, que se incrementó a partir de un descenso en su nivel de capitalización (a octubre pasado fue de -6,160.6%), identificó operaciones que se apartan de las disposiciones en la materia, lo que dificulto su labor de vigilancia y disponibilidad en la información de la misma.



Según los estados de resultados de la entidad, del 2016 a la fecha, la entidad tuvo distintos directores:

2016 - 2018: Alejandro Olvera Cano.

Enero a junio del 2018: Irma Franco Villarreal.

Septiembre del 2018 a junio del 2020: Erik Israel Benítez Mendoza.

Junio del 2020 a diciembre del 2021: Ivett A. Rueda Romero (firmaba como encargada de despacho).

Enero 2022 a la fecha: Jorge Cruz Ortega.

De acuerdo con fuentes enteradas del proceso de supervisión de esta entidad, uno de los señalamientos claros a la sofipo fue respecto a sus gastos de administración y promoción. Según datos de la CNBV, en el 2021, cuando comenzaron sus incumplimientos y Jesús de la Fuente Rodríguez ya era presidente de la comisión, la entidad registró en este rubro un saldo de 23 millones 900,000 pesos, es decir un incremento de 2.5% respecto a lo registrado al final del 2020.

Entrará Prosofipo

A finales de noviembre del 2022, la junta de gobierno de la CNBV decidió revocar a Caja de la Sierra Gorda debido a que incumplía con los niveles de capitalización requeridos, el pasado 6 de enero la entidad fue notificada y hasta el momento el oficio de revocación no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación.



En este contexto, la sofipo explicó que la CNBV ha instruido al Fondo de Protección de las Sofipos y sus Ahorradores (Prosofipo) los procesos para activar el seguro de depósitos, que protege a los ahorradores de esta entidad hasta por 25,000 Udis (alrededor de 190,000 pesos).



Cabe señalar que el último compromiso del Prosofipo para cumplir con esta obligación fue con la sofipo Operadora Reforma, revocada en noviembre del 2020, y donde, debido a la falta de fondos, no se pudo cumplir con la totalidad del pago del seguro a los ahorradores, por lo que se pidió a la Secretaría de Hacienda una aportación, la cual, hasta la publicación de esta nota no se había confirmado si ya se hizo o no.



"La administración actual de Caja de la Sierra Gorda tiene la encomienda de salvaguardar los intereses de los ahorradores, por lo que pedimos a todos nuestros clientes se mantengan pendientes a la información oficial", detalló la sofipo.



Caja de la Sierra Gorda es una sofipo con presencia principalmente en Querétaro; sin embargo, también cuenta con operaciones en Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Puebla con nueve sucursales en atención a 18,334 clientes.



A septiembre del 2022, la entidad presentó un saldo en captación de 197 millones de pesos y un saldo en su cartera de crédito de 158 millones de pesos, de la cual 87% corresponde a cartera vencida.

rrg