Para Daniel Becker Feldman, presidente y director general de Grupo Financiero Mifel, el comportamiento del crédito hacia adelante dentro de la institución, será atípico, e irá de la mano de la recuperación de cada sector de la economía.

En entrevista precisa que, de acuerdo con reportes recientes de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico), hay sectores como el de la exportación, que ya presenta un gran crecimiento y son un motor, mientras que otros como el consumo interno y en general la parte terciaria, van más lentos.

“Te diría atípico (el comportamiento del crédito), muy en línea con los reportes que hemos visto. La parte de exportación con un gran crecimiento, un gran motor. La parte de turismo, si bien todavía no en los niveles anteriores, ya con recuperaciones importantes pero con tarifas distintas, es decir, no hay una recuperación en tarifas pero sí en volumen, lo que creo le da bastante gas al sector terciario, no desde el punto de vista de que ya estén presentando utilidades vistas previo a la pandemia, pero por lo menos ya pueden absorber prácticamente 100% de sus costos y gastos, lo cual claramente da viabilidad”, dice le directivo.

Abunda en que la recuperación también se ve por regiones, es el caso de algunos lugares turísticos como la Riviera Maya o Los Cabos, donde este banco tiene importante presencia.

En el caso del sector vivienda, considera, el crédito puente o para construcción, va lento, pero recuperándose; mientras que el hipotecario presenta buenos ritmos de crecimiento. “Y bueno, el consumo interno en algunos sectores y sobre todo la parte terciaria de servicio de restaurantes, en el Estado de México y Ciudad de México, va lento, pero creemos que ya una vez que se haya generado el semáforo naranja, estamos empezando a ver una recuperación”.

De acuerdo con información del Banxico, desde agosto pasado el crédito de la banca al sector privado ha mostrado caídas mensuales, como consecuencia de la crisis por la pandemia del Covid-19.

En verano, ya una economía más normalizada

Quien fue electo recientemente como próximo presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), cargo que asumirá la siguiente semana, estima que, con base en el avance que haya de la aplicación de las vacunas contra Covid-19, quizás en el verano se logre tener una economía mucho más normalizada.

“Creo que entre mayo y septiembre vamos a ver una foto totalmente distinta. La gente ya operando de una forma más normalizada, entendiendo la normalización como la tendremos a futuro; pero evidentemente mucho más vibrante, una realidad distinta, pero sí creo que hay que ser realistas, a partir de mayo ya empezaremos a ver un cambio de tendencia”, señala.

Entender cuáles empresas podrán librar el bache

El director de Mifel, banco con operaciones como tal desde hace casi 30 años, destaca que a un año de la pandemia, uno de los principales retos para la institución ha sido acompañar a los deudores, sobre todo del sector terciario, primero haciendo un análisis de su capacidad de supervivencia, y de ser así, apoyarlos con los planes que ha realizado la banca ante esta coyuntura.

“Un reto ha sido entender qué proyectos van a tener una recuperación gradual, cuáles van a poder resistir y cuáles no, y ser muy honestos. Ahora, creo que ha habido una comprensión, una visión, una alineación, tanto de la banca como de los reguladores, que ha permitido que muchas empresas sobrevivan y pasen el bache, otras desafortunadamente no”, explica.

Becker Feldman menciona que 33% de su cartera entró a los programas de apoyo de la banca, principalmente en diferimientos de pagos, y aclara que 98% de quienes se sumaron, ya ha retomado sus pagos.

eduardo.juarez@eleconomista.mx