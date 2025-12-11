Grandes firmas emprenden acuerdos de eficiencia energética

La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) firmaron acuerdos con empresas del tamaño de Ternium, GM y Audi, entre otras, para llevar a cabo acciones de descarbonización en los próximos tres años en proyectos inscritos dentro de plantas con una hoja de ruta de trabajo ambiental y programas de evaluación, seguimiento y cumplimiento de compromisos.

Los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética fueron suscritos por las empresas Aimbridge Latam, Arteche North America, Audi, BorgWarner, British American Tobacco, Central Motzorongo, Heineken, Daikin, Flex, General Motors, Grupo PIASA y Ternium.

A estos convenios se adhirieron 24 instalaciones pertenecientes a 12 empresas, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), cuyo director general, Israel Jáuregui Nares, señaló que los acuerdos, además de mejorar el desempeño energético, disminuyen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y apoyan la descarbonización.

Firma de convenio de eficiencia energética.Cortesía

El titular de la Conuee sostuvo que las empresas que suscriben el acuerdo voluntario demuestran su compromiso con México y su confianza al comprometerse a reducir pérdidas y aprovechar las oportunidades de ahorro de energía para elevar su productividad y competitividad.

La empresa que es parte de la italo-argentina, Techint, Ternium, destacó que fue la única firma del sector siderúrgico en participar. El acuerdo está vinculado al complejo industrial de Ternium en Pesquería, Nuevo León, donde actualmente se ejecuta la mayor inversión de su historia en México: La etapa 3 del Centro Industrial Ternium, una inversión de aproximadamente 4,000 millones de dólares, donde se contempla una nueva acería con capacidad para 2.6 millones de toneladas anuales.

Esta instalación está diseñada para operar en el futuro con hidrógeno verde como combustible, una vez que esté comercialmente disponible, lo que la convertirá en la acería más moderna y eficiente de su tipo en el continente.