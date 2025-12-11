Selección de Portugal agota boletos en México en 115 minutos

En menos de dos horas, en un lapso exacto de 115 minutos, se agotaron los boletos en preventa para el partido entre la Selección Mexicana y Portugal del próximo 28 de marzo.

“Estimadísima afición de la Selección Mexicana: ¡La Preventa Banorte se agotó! Gracias por demostrar, una vez más, que su pasión no tiene límites”, escribió la plataforma Fanki en sus redes sociales a las 10:55 de la mañana del centro de México.

La preventa fue exclusivamente para usuarios de Banorte, el banco que renombró al estadio Azteca y en el cual se llevará cabo el partido entre el Tri y la selección de Cristiano Ronaldo, como parte de la preparación para el Mundial 2026.

Dicha preventa se anunció para los días 11 y 12 de diciembre a partir de las 9:00 horas del centro de México. Sin embargo, antes de llegar a las 11:00, la plataforma anunció “boletos agotados”.

Originalmente, la preventa estaba planeada para el 10 y 11 de diciembre, pero múltiples reportes de fallas en el sistema, que después fueron reconocidas por la propia plataforma, provocaron que tuviera que cambiar de fechas.

“Durante la preventa del 10 de diciembre se registró un volumen de tráfico anómalo y no humano hacia nuestros sistemas, acompañado de intentos de suplantar nuestra identidad digital (…) Ante esta situación y por protocolos de protección a los aficionados, se decidió detener la operación, suspender temporalmente la venta y deshabilitar el acceso a la fila virtual”, informó Fanki en la mañana del 11 de diciembre, después de anunciar la reprogramación de la preventa.

Todos los obstáculos informáticos de la preventa fueron vigilados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que intervino para solicitar a Fanki que fuera claro y preciso con sus procesos, además de abrir una línea de comunicación directa con los fans.

Los precios de los boletos oscilan entre los 500 y 9,000 pesos para ver no sólo a futbolistas de la talla de Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y demás integrantes de la selección portuguesa, sino también la reinauguración del estadio Banorte de cara al Mundial del siguiente verano.

A través de la preventa, Banorte ofreció entre cinco y 10 meses de crédito sin intereses a sus tarjetahabientes para comprar un máximo de cuatro boletos por persona.

Fanki habilitó el proceso de compra de los boletos a través de su sitio web o aplicación, generando un registro de datos personales, correo electrónico y código, además de aceptar los términos y condiciones de la plataforma.

Ahora sólo queda la opción de conseguir entradas en la venta general, que se abrirá el sábado 13 de diciembre para usuarios de cualquier banco. De igual forma, el horario será a partir de las 9:00 del centro de México.

Se prevé que los boletos en la venta general sean limitados, no sólo por los que ya fueron consignados en la preventa de Banorte, sino por los que se estarían entregando a través de socios comerciales y demás relaciones de dicho banco.

El último partido de la Selección Mexicana en el antes conocido como estadio Azteca fue el 30 de marzo de 2022, contra El Salvador, en el cierre de las eliminatorias de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (CONCACAF) para el Mundial de Qatar.

Contra Portugal, ambas selecciones contarán con sus mejores futbolistas, ya que se trata de la última Fecha FIFA antes de disputar el Mundial de Norteamérica, precisamente entre México, Estados Unidos y Canadá.