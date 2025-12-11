Safran y Lottus firman alianza educativa

Colón, Querétaro. Safran, el grupo francés del sector aeronáutico, formalizó un convenio de colaboración con Lottus Education, para ofrecer servicios educativos a los trabajadores de la compañía en México.

Este jueves, en las instalaciones de Safran Aero Composites (SAC), directivos de ambas empresas firmaron el convenio que acerca la oferta educativa de Lottus a los trabajadores y que es extensiva para sus familiares directos.

El objetivo es que los colaboradores de Safran cuentan con una alternativa para aumentar su grado académico, explicó el presidente de Safran en México, Alejandro Cardona Seemann.

“Es un programa el cual permite que si tú eres técnico, si tienes carrera técnica, y quieres tener una licenciatura puedes estudiarla con Lottus, la facilita a través de la Universidad Latinoamericana, en línea o presencial según se ajuste, se adapta bastante a los tiempos del empleado, porque tienen obligaciones familiares, responsabilidades profesionales”, compartió.

El programa, añadió, también será accesible para los familiares directos de los trabajadores del grupo francés.

“Eso lo que hace es que cualquier empleado pueda avanzar su nivel académico, así como técnico a licenciatura, quien tenga licenciatura pueda avanzar a maestría. Y también es un programa que puede hacerse accesible a sus familiares directos, lo cual para nosotros forma parte de una responsabilidad social, gracias a que el empleado está laborando con nosotros podemos dar este beneficio a sus familiares directos”, apuntó.

El CO-CEO de Lottus Education, Raúl Hita Ortega, destacó que la primera generación del proyecto podría iniciar en marzo del próximo; hasta el momento, casi 10% de la plantilla laboral de Safran en México se ha interesado en participar en esta fase.

“Este convenio donde le damos la posibilidad a los miles de colaboradores que tiene Safran de poder estudiar con nosotros y no solo a ellos, sino también a sus familiares, darle la oportunidad de estudiar, de formarse y tener grandes oportunidades tanto de crecimiento personal como del profesional”, declaró.

La plataforma educativa cuenta con casi 100,000 alumnos en México, a través de una oferta educativa de nivel medio superior, superior y de posgrado.

A través de sus centros de producción, Safran cuenta con casi 16,000 colaboradores en el país, posicionándose como el principal empleador del sector aeronáutico en México.