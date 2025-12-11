Chicharito Hernández en el precipicio de su valor de mercado

El mismo Javier Hernández no precisa su siguiente paso profesional, pero por el momento, no tiene equipo, es finiquitado de su “alma máter’ Chivas y mira hacia lo profundo de su valor de mercado.

Con el Rebaño jugó en el Apertura 2025 siete partidos (incluyendo dos en liguilla) y la última vez que tocó el balón, fue en el cobro de un penalti que salió disparado por encima de la red.

“No soy perfecto, tengo una carrera bendecida, llena de errores, malos momentos, miedos y vergüenzas, pero ese soy yo, dispuesto a cambiar, crecer y a levantarme de cualquier error”, confesó al darse a conocer que se separa de las Chivas.

En mayo del 2025, el Chicharito tenía un valor de mercado de 325,000 euros, que es su cifra más baja en sus 17 años de trayectoria, de acuerdo a cifras de Transfermarkt.

En total, con las Chivas sumó tres goles en Liga MX desde que llegó en el Clausura 2024. Muy lejos de su mejor momento deportivo con el Manchester United, donde consiguió la mayor cantidad de goles con un club, con 59 anotaciones,16 asistencias en 157 alineaciones. Fue su máxima cifra en un periodo de contratación de la temporada 2010-11 al 2014-15.

Los valores de mercado tendrán una nueva actualización al cierre del mercado de fichajes de invierno, donde cuentan factores como la edad (37 años), la productividad goleadora dentro de la cancha e incluso, el efecto mediático.

No es la edad, pues hay otros casos como el de André-Pierre Gignac, que a sus 36 años de edad, obtuvo el título de goleo (11 anotaciones) en el Clausura 2022, el tercero en su cuenta personal desde que llegó a Tigres.

Fuera de la cancha, ha cambiado su influencia mediática. Actualmente, en sus perfiles de redes no aparecen marcas patrocinadoras. En su trayectoria ha tenido el respaldo de marcas como Nike, Adidas, Gatorade, Bimbo, HP, Oakley, y PUMA. En 2010, coincidiendo con su traspaso al Manchester United y su participación en la Selección Mexicana, Bimbo ocupó su imagen para la entonces famosa campaña “Haz sándwich y yo hago goles”.

Chicharito ha perdido ese “pegue” con las marcas. En julio de este año, fue multado por la FMF, motivado en específico por la Comisión de Género y Diversidad de la Liga MX y femenil. El jugador publicó videos en su TIK TOK con declaraciones que promueven estereotipos sexistas que son considerados violencia mediática y que van en contra de la igualdad de género en el deporte.

En ese momento, ya se encontraba en una crisis goleadora, pues apenas había conseguido tres goles en un año y medio con el equipo. A raíz de esto, la marca Puma se deslindó de los dichos.