La bolsa de EU en récord: ¿Qué significa para el bolsillo y el patrimonio?

Recientemente, los principales indicadores de las acciones en Estados Unidos (EU) alcanzaron el nivel más alto del año. Esto se debe a que los inversionistas se sienten más optimistas ante la posibilidad de que la Reserva Federal (FED) adopte una política para expandir el dinero en circulación. Este optimismo renovado sugiere una mayor confianza en la verdadera capacidad de recuperación económica de dicho país.

El presidente de la FED, Jerome Powell, confirmó en una reunión reciente en Jackson Hole que la inflación estaba mostrando una tendencia positiva. Este mensaje fue bien recibido por los inversionistas, quienes ven en el posible recorte de tasas de interés un gran impulso para el mercado de valores.

El último récord histórico en los mercados bursátiles se alcanzó por la expectativa de que las tasas de interés disminuirán, después de un largo período sin cambios, considerando que el último recorte ocurrió en diciembre de 2024.

La pregunta que surge es si continuarán los récords máximos en lo que queda de 2025 y, especialmente, durante 2026. La respuesta parece ser afirmativa. Quienes participan en el mercado de valores encuentran múltiples motivos para invertir de forma activa: valuaciones atractivas, múltiplos abajo, los informes de las empresas son mejores de lo esperado, existe la percepción de que la inflación en EU está bajo control, el desarrollo de grandes proyectos de Inteligencia Artificial (IA) podría mejorar la productividad y eficiencia de las compañías, y se espera la implementación de futuros programas de estímulo.

De esta situación se desprenden dos conclusiones fundamentales para cualquier persona interesada en construir un patrimonio. La primera es que el mercado de valores se posiciona como un instrumento consistentemente ganador a largo plazo, por lo que resulta ser la mejor vía para crear y hacer crecer su riqueza.

La segunda conclusión es que los inversionistas deben interpretar las situaciones temporales adversas —tales como eventos geopolíticos o cambios en la política comercial de EU— no como amenazas, sino como valiosas oportunidades para invertir a un costo reducido.

Esto reafirma que la gestión activa y diversificada es la herramienta más eficaz para la construcción del patrimonio. Al adoptar una visión de largo plazo e interpretar las caídas momentáneas no como pérdidas, sino como puntos estratégicos de entrada, los inversionistas podrán aprovechar plenamente este ciclo de crecimiento proyectado para 2026 y asegurar que el éxito del mercado se traduzca en un sólido beneficio para su propio bolsillo.

*Banquera Jr UHN, Banca Ultra High Network