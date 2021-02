El 2020 fue un año singular para todo el mundo al tener que hacer frente al tema de la pandemia, pero en el caso de la plataforma de fondeo colectivo de deuda Fundary, “también fue un año de grandes enseñanzas”.

Si bien la plataforma tuvo una baja en su colocación, respecto a la del 2019, para su director y fundador Marcelo De Fuentes, dejó grandes aprendizajes para esta empresa que busca conseguir su autorización bajo la Ley Fintech durante los próximos meses.

En entrevista, De Fuentes habló sobre el reto que significó para Fundary el 2020, un año donde se colocaron a través de esta plataforma alrededor de 30 millones de pesos, es decir, una cifra menor a los 66 millones de pesos colocados en el 2019; para este 2021, prevé una colocación de hasta 150 millones de pesos.

“Cuando vino la pandemia, lo primero que hicimos fue mantenernos al tanto, a la expectativa, viendo de qué tamaño iba a ser el impacto... Al final del año terminamos por debajo de los resultados del 2019, eso nosotros así lo decidimos porque tenemos que cuidar a los inversionistas y no se trata de soltar una cartera enorme de dinero para que después no lo recuperes, porque el problema no es prestar sino cobrar”, argumentó De Fuentes.

De acuerdo con el cofundador de esta plataforma, en el 2021, ya con el aprendizaje del 2020, se espera que la colocación repunte debido a que las pequeñas y medianas empresas, segmento en el que se especializa Fundary, están necesitadas de liquidez.

“Para nosotros será un año mucho mejor que el 2020, porque todavía veo un mercado muy seco en términos de las instituciones tradicionales de crédito. La economía va a tener un desempeño similar, pero con variantes, habrá sectores dinámicos y otros no”, acotó el directivo.

De Fuentes indicó que Fundary es una de las 34 empresas que ingresaron su solicitud para operar como institución de fondeo colectivo bajo la Ley Fintech.

Al respecto, el directivo comentó: “Fue un trabajo desgastante, pero en el fondo estamos contentos de haberlo hecho… El proceso nos obligó a ir mucho más a fondo, elevar la seguridad, estoy contento, agradecido y esperando a que nos autoricen”.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx