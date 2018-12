Con la visión de que el trabajador es dueño del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de que este organismo debe estar más cerca de él, Carlos Martínez Velázquez, un experto en temas de defensa del consumidor, pretende iniciar su dirección al frente de la hipotecaria más grande de México, la cual tiene una colocación cercana a los 500,000 créditos anuales.

En entrevista, el politólogo egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México habló sobre la necesidad de apoyar a los trabajadores que contrataron en su momento un crédito bajo la modalidad de Veces Salarios Mínimo (VSM), con la cual su deuda se actualiza de acuerdo con el aumento anual en el salario, y afirmó que implementará un esquema para trasladar esos financiamientos a pesos y así el beneficiario tenga certeza de cuánto pagará durante la vida de su crédito, sin depender de la actualización salarial.

El próximo director del Infonavit, que sólo espera la ratificación de la Asamblea General para tomar el cargo, habló sobre las áreas de oportunidad que ha detectado en el instituto luego de un trabajo de transición donde hubo 17 reuniones con la dirección actual, y destacó que el organismo, que financia siete de cada 10 viviendas en México, tiene que ser más transparente, eficiente y debe continuar con su mandato constitucional: dar crédito barato y suficiente para la adquisición de vivienda.

—¿Qué se ha encontrado en el Infonavit en este proceso de transición?

—Tuvimos una transición con mucha apertura y lo que encontramos fueron cuatro puntos específicos: El primero es que ha habido un gasto muy importante en el instituto. Si comparamos con el 2010, el gasto por crédito originado correspondía a 11,000 pesos, en la actualidad corresponde a 24,000 pesos, eso tiene que ser objeto de estudio.

El segundo es que desde el 2010 se duplicó la cartera vencida en monto, más no en porcentaje donde apenas subió 2 puntos porcentuales (en la actualidad se ubica en 7.7% de una cartera total de 1.3 billones de pesos). Esto es consecuencia de varias cosas, una de ellas es la mala política urbana de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El tercero es un tema de gobierno corporativo que se tiene que revisar a fondo. Por ejemplo el caso de la inversión en Abengoa, el consejo de administración aprobó las operaciones y nos parece que habría que revisar cuáles son los mecanismos para la toma de decisiones.

Y el último, es que en los últimos años el Infonavit ha dado más créditos a la población de ingresos más altos. Si se compara el portafolio del 2012, más o menos 60% de los créditos era para trabajadores con ingresos de menos a cuatro salarios mínimos, ahora es menos de 50% (...) Esto no es una crítica, sino un hecho, y tenemos que saber cómo ocupamos esa ventaja, pues eso nos da una fortaleza para atender a los de más bajos ingresos.

—En la actualidad los créditos que origina el Infonavit ya son en pesos y a tasa fija, pero en el pasado sólo se originaban en VSM, ¿hay margen para convertir los créditos originados en VSM a pesos?

—Lo que nos han presentado hasta ahora es que las finanzas tienen bastante fortaleza, son robustas, hay margen para hacerlo. Estamos afinando un programa específico para pasar por sistema los créditos de VSM a pesos, pero no todos (...) estamos haciendo la selección de casos y una vez que entremos al instituto, con mucho más información disponible, vamos a hacer un programa para que se puedan reestructurar esos créditos a pesos.

—Hay una posibilidad de incrementar sustancialmente el salario mínimo, ¿esto impactará en los créditos adquiridos en VSM?

—Hay una preocupación pero los trabajadores deben de estar tranquilos. Con la reforma a la Ley del Infonavit que se hizo a finales del 2016 se establece que sólo se actualizará (el saldo) en la tasa de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en la del aumento del salario mínimo. Si el salario subiera 30 o 40% y la UMA 5%, sólo se actualizará en la tasa de la UMA.

—¿Cuál es su visión respecto al manejo del ahorro en la subcuenta de vivienda?

—En la actualidad no se resuelve el problema de fondo en el sistema pensionario que es la tasa de reemplazo, al final tú recibes lo que tienes en la afore más tu subcuenta de vivienda, lo que se tendría que buscar sería un mecanismo para aumentar la tasa de reemplazo. Es claro que el instituto dentro de sus facultades puede ser una de las instituciones que pueda manejar el ahorro de los trabajadores de manera correcta, en un mecanismo que arroje rendimientos muy buenos.

—¿Qué sectores serían atendidos con mayor énfasis durante su dirección?

—He planteado la necesidad de atender nuevos esquemas salariales más flexibles. Nuestra intención es llegar y hacer una radiografía del trabajador, saber qué necesita; los jóvenes, por ejemplo, tienen esquemas flexibles de trabajo y luego a veces eso le impide tener una cotización continua (para acceder a un crédito), a pesar de que tengan ahorro en la subcuenta de vivienda, entonces eso hay que revisarlo y ver qué esquemas impulsar para que haya esa cotización continua (...) Lo importante es entender las nuevas dinámicas del mercado laboral e ir adaptando la institución a esas dinámicas.

—¿Cómo será la visión con bancos y desarrolladores?

—Tengo 82 propuestas de los desarrolladores (...) hay una extraordinaria relación con ellos, me han expresado algunas preocupaciones en el sentido de que el Infonavit vuelva a regresar a edificar, pero no, eso es un mito.

Y con los bancos, no es que estén molestos por la entrada del Infonavit a un segmento mayor, sólo ha sido un actor en particular. He tenido reuniones con directores bancarios y ha sido un muy buen diálogo. Es importante que la banca esté fuerte, así se baja el riesgo sistémico y así es más fácil otorgar créditos.

—¿Hay margen de maniobra para actuar?

—Por supuesto, tenemos mucho respaldo de los trabajadores que seguramente votaron por el presidente en turno, tenemos mucho apoyo de los sectores, hay un buen ambiente de coordinación para un proyecto diferente, nuevo, donde estamos replanteando las cosas.

Hay que ser una institución muy cercana al trabajador, no hay que olvidarlo (...) Si no tuviéramos la aportación del trabajador no existiría el instituto, hay que explicarle al derechohabiente todo lo que le tengamos que explicar. Se ha hecho una institución muy alejada de la gente.