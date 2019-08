De las casi 6.5 millones de personas que no han accedido a una solución habitacional por no estar afiliadas a un esquema de seguridad social, casi 4.7 millones se encuentran en comunidades rurales o semirrurales y aunque cuentan con un terreno para edificar, no pueden acceder a una solución financiera para construir su vivienda.

En este contexto, Carlos de la Garza, presidente del Consejo de Nacional de Vivienda Económica Social y Sustentable, indicó que es necesario que para el 2020 la modalidad de autoproducción de vivienda, que es la adecuada para atender estas regiones, tenga más recursos luego de un 2019 en que el presupuesto se fue en gran parte para la reconstrucción de comunidades afectadas por los desastres naturales recientes.

“Este año fue de transición, no porque no haya habido voluntad sino porque los recursos quedaron escasos dado el tema pendiente de la reconstrucción. Entonces, el 2019 ha sido un año donde los recursos para vivienda social se fueron para reconstrucción”, comentó en entrevista De la Garza.

“Nosotros esperamos que el próximo año se logre canalizar un poco más de recursos hacia el segmento de autoproducción social de vivienda, dado que la reconstrucción va avanzando, y se alcancen a liberar algunos recursos y se vuelvan a repotenciar este segmento”.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, al primer semestre del año se realizaron 247 acciones de vivienda con subsidio para la autoproducción, lo que significó una caída de casi 96% respecto a las 6,352 que se realizaron en el mismo periodo del 2018.

Convives es una organización que representa a empresas que brindan asistencia técnica a las personas que construyen su vivienda en terrenos propios. Según De la Garza, el tema no es que no se construya este tipo de vivienda, sino que se haga sin los apoyos para brindar asistencia técnica a las personas.