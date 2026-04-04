Senado prevé ratificar a nuevo titular de la SRE y discutir ley sobre feminicidio esta semana

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó que la Cámara Alta discutirá la próxima semana una agenda legislativa marcada por nombramientos clave y reformas relevantes, entre ellas la posible ratificación del nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la legisladora, uno de los temas centrales será el análisis del nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como canciller, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Reforma sobre feminicidio y otros asuntos

Otro de los puntos que se prevé discutir en comisiones es la iniciativa presidencial para reformar el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.

En la agenda también se contempla la ratificación del vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), así como la autorización de una solicitud para permitir la salida de tropas mexicanas del territorio nacional, con fines de adiestramiento.

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Temas económicos y fiscales en revisión

Durante la semana, el Senado informará al Pleno sobre la recepción de los Precriterios de Política Económica enviados por la Secretaría de Hacienda, los cuales servirán como base para la elaboración del Paquete Económico 2027.

Además, se prevé el análisis en comisiones de diversas minutas enviadas por la colegisladora, entre ellas la Ley de Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

A esto se suman posibles reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como modificaciones al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

Castillo Juárez precisó que la agenda prevista para la semana del 6 al 10 de abril podría ajustarse conforme avancen los trabajos legislativos.