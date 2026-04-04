Salud investiga muertes en Hermosillo ligadas a sueros vitaminados; analizan muestras

La Secretaría de Salud federal informó que ya se activaron mecanismos de coordinación interinstitucional para investigar el fallecimiento de personas en Hermosillo, Sonora, presuntamente relacionado con la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada.

En una tarjeta informativa emitida el 4 de abril, la dependencia explicó que, desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se inició un trabajo conjunto con autoridades sanitarias estatales y federales para dar seguimiento puntual al caso.

Como parte de estas acciones, la Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantienen comunicación permanente con autoridades locales para apoyar en la investigación y en las medidas correspondientes.

Muestras ya están en laboratorio nacional

De forma paralela, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que los medicamentos, soluciones e insumos asegurados durante las diligencias ya fueron enviados a la Ciudad de México.

Las muestras fueron recibidas por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), que funge como laboratorio nacional de referencia de Cofepris, donde serán sometidas a análisis especializados bajo estrictos protocolos y cadena de custodia.

Estos estudios buscan determinar con precisión si los productos utilizados están relacionados con los fallecimientos.

Analizan tejidos de víctimas

Las autoridades detallaron que, además de las pruebas a los insumos médicos, se realizarán análisis histopatológicos a las muestras de tejido de las personas fallecidas.

El objetivo es identificar posibles daños celulares derivados de la administración de los sueros y aportar elementos científicos clave para esclarecer lo ocurrido.

La FGJES confirmó que las indagatorias continúan bajo un enfoque técnico y científico, en coordinación con autoridades de salud, para deslindar responsabilidades, incluida una posible mala práctica médica.

También se informó que el representante legal de una empresa farmacéutica relacionada con el caso ya compareció ante el Ministerio Público para aportar información sobre los productos distribuidos y su regulación sanitaria.

Sin más casos detectados hasta ahora

Autoridades sanitarias en Sonora activaron una “red negativa” entre instituciones médicas para detectar posibles casos similares. Hasta el momento, indicaron, no se han identificado más personas afectadas.

La Secretaría de Salud reiteró que mantiene su compromiso con la transparencia y aseguró que dará a conocer los resultados de las investigaciones una vez que concluyan los análisis técnicos y de laboratorio.

Mientras tanto, señaló que continuará atenta al desarrollo del caso y colaborando con las instancias correspondientes para garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.