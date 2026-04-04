Despiden a Róyer Pérez, joven chiapaneco muerto en custodia de ICE; "no fue suicidio", familiares

Unas 200 personas entre familiares y vecinos enterraron este sábado los restos de un joven mexicano muerto bajo custodia migratoria estadounidense y denunciaron como injustas y "fabricadas" las acusaciones que llevaron a su detención y muerte.

Róyer Pérez Jiménez, de 19 años, originario del municipio indígena de San Juan Chamula, Chiapas, murió el 16 de marzo en un centro de detención del condado de Glades, Florida, operado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El sepelio ocurrió al cierre de una semana en que el gobierno mexicano calificó como "inaceptable" la muerte de sus ciudadanos bajo custodia estadounidense -con 14 casos desde enero de 2025- y anunció "acciones de protesta".

La familia recibió el cuerpo el jueves. Su tío Manuel Pérez recordó a Róyer como un "muchacho trabajador" que migró a los 15 años con ganas de "triunfar y ayudar a su familia".

Róyer fue detenido el 22 de enero a la salida de su trabajo, acusado de resistirse a la autoridad y de dar una identidad falsa. Su tío alega que se confundió pues no dominaba el inglés.

"Fue acusado injustamente como un delincuente (...) le fabricaron un delito", dijo a la AFP Pérez, quien expresó también las dudas de la familia sobre las circunstancias del deceso.

Según ICE, Róyer murió por un presunto suicidio, aunque "la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación".

La agencia informó que el joven estaba bajo su custodia desde el 21 de febrero, que al ingresar negó tener problemas de salud mental y que respondió "no" a todas las preguntas para detectar riesgo de suicidio.

Manuel Pérez señaló que el cuerpo presenta lesiones tanto en el omóplato como en la mano izquierda, lo que ha acrecentado las dudas de la familia.

"Lo que queremos es que se investigue a fondo porque lamentablemente consideramos que no fue suicidio la causa de muerte, sino que nosotros suponemos que probablemente haya sido un homicidio", agregó.

El lunes pasado, autoridades consulares mexicanas en California denunciaron que las muertes de sus ciudadanos no son casos aislados sino parte de una "alarmante e inaceptable tendencia" que refleja "fallas sistemáticas y posible negligencia" de las autoridades estadounidenses.

En lo que va de 2026, 14 migrantes de diversas nacionalidades han muerto bajo custodia del ICE, según boletines oficiales, en medio de la agresiva política migratoria del presidente Donald Trump.