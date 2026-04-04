Bayern remonta in extremis en Friburgo y se rearma de moral antes del Bernabéu

Una remontada in extremis para afrontar con la moral alta la visita al Bernabéu. El Bayern Munich se impuso en Friburgo (3-2) gracias un doblete de Tom Bischof y a un tercer gol Lennart Karl en el último suspiro de este partido de la 28ª fecha de la Bundesliga.

Con 73 puntos, el gigante bávaro aún necesita 10 puntos en las seis últimas fechas de la Bundesliga para asegurarse matemáticamente el título. El Borussia Dortmund suma 64 unidades, y en el mejor de los casos concluirá el curso con 82.

Horas después, el BVB también se llevó los tres puntos en el tiempo añadido en la cancha del Stuttgart (2-0), con goles de Karim Adeyemi (90+4') y Julian Brandt (90+6').

Sin Kane... pero con Bischof

A tres días de desafiar al Real Madrid en la ida de cuartos de Champions, los hombres de Vincent Kompany vieron cómo se les complicaba el partido ante el octavo de la tabla con los goles de Johan Manzambi (46') y de Lucas Höler (71').

Sin Harry Kane, lesionado, el volante alemán Tom Bischof tomó el testigo goleador (81', 90+2') antes del gol definitivo de Karl (90+7').

Los muniqueses alcanzan así los 100 goles esta temporada en la Bundesliga, a uno del récord de la temporada 1971/72 (101), cuando aún faltan seis jornadas para el final.

Y con 73 puntos en su casillero, el Bayern se encamina directo hacia su 35º título de campeón de Alemania.

Vincent Kompany optó por dejar a Michael Olise y Dayot Upamecano en el banquillo de cara al viaje a Madrid, rival al que el Bayern no vencía desde 2012.

El veterano guardameta del Bayern Manuel Neuer volvió de su lesión y salvó a los visitantes con una gran atajada en la primera parte.

Pero el Friburgo se adelantó justo después del descanso, cuando Manzambi soltó un potente disparo lejano a media altura ante el que Neuer sólo pudo hacer la estatua.

Lucas Höler dobló la ventaja del Friburgo en el minuto 71, lo que parecía encaminar a su equipo hacia su primera victoria liguera sobre el Bayern desde 2015, una racha de 19 partidos.

Sin embargo, los vigentes campeones reaccionaron al final: Bischof marcó en el minuto 81 y de nuevo en el descuento, antes de que el suplente Alphonso Davies sirviera a Karl el gol del triunfo con un excelente pase raso cruzado frente a la portería.

"Este tipo de partido es perfecto, por ejemplo, para afrontar al Real. Vemos qué equipo somos, somos solidarios. Como en los encuentros en París o en Leverkusen, donde jugamos en inferioridad numérica. Estos partidos significan más para nosotros que los demás", comentó Bischof tras el encuentro.

El Bayern logró el sábado su sexta victoria de esta temporada en la Bundesliga después de haberse visto por detrás en el marcador (en total, 22 puntos sumados, añadiendo cuatro empates).

Doblete de Grimaldo

En el resto de la jornada, dos destellos de calidad individual ayudaron al RB Leipzig a imponerse 2-1 a domicilio al Werder Bremen y a acercarse un paso más a los puestos de Champions. El noruego Antonio Nusa y el brasileño Rómulo marcaron para el Leipzig.

En otro partido, el Bayer Leverkusen remontó dos veces para ganar 6-3 en un duelo loco en casa ante el al clasificado Wolfsburgo (17º), sumando tres puntos vitales en la lucha finalizar entre los cuatro primeros.

El español Alejandro Grimaldo firmó un doblete, mientras que Patrik Schick, Ibrahim Maza, Edmond Tapsoba y Malik Tillman también marcaron, situando al Leverkusen a cuatro puntos del Leipzig.

El triunfo del Leverkusen lo dejó a un punto del Hoffenheim, cuya derrota en casa por 2-1 ante el Mainz prolongó su caída en la lucha por la Liga de Campeones.

Cómodo en la tercera plaza en febrero, el Hoffenheim es ahora quinto y solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos.

El Borussia Mönchengladbach empató 2-2 con el colista Heidenheim, mientras que un Hamburgo con diez hombres igualó 1-1 en casa frente al Augsburgo con gol del brasileño Arthur Chaves para los visitantes.