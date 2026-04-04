Santos vs. América: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

La Jornada 13 del Clausura 2026 entra en su momento clave este sábado y uno de los partidos que se jugará es el Santos Laguna vs. América.

El encuentro no solo enfrenta a dos equipos con historia en el futbol mexicano, sino que llega en un contexto donde cada punto comienza a pesar en la lucha por la Liguilla.

Hora y dónde ver Santos vs. América

Estadio: TSM Corona

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y ESPN

Así llegan América y Santos a la Jornada 13

El partido se juega en una jornada que ya empezó a mover la tabla. Equipos como Necaxa y Tijuana tomaron impulso tras sus victorias del viernes, acercándose a la zona de clasificación y apretando la pelea por los puestos de Liguilla.

En ese escenario, América llega con una clara ventaja en el historial reciente: suma 11 partidos consecutivos sin perder ante Santos, una racha que refleja el dominio de las Águilas en este enfrentamiento.

Santos, sin embargo, buscará romper esa tendencia en casa, donde no vence al América desde la Liguilla de 2018. Aun así, los laguneros llegan con señales positivas tras ganar dos de sus últimos tres partidos, con figuras ofensivas que han sabido marcar diferencia desde los primeros minutos.