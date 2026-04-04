Israel se prepara para lanzar ataques contra instalaciones energéticas iraníes

4 abr (Reuters) - ⁠Israel se está ⁠preparando para atacar instalaciones energéticas iraníes, pero ⁠está a la ⁠espera de la luz verde de Estados Unidos, dijo el sábado un alto cargo del Ministerio de Defensa israelí, quien añadió que es probable que dichos ataques se produzcan durante la próxima semana.

Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ⁠ultimátum de 48 ⁠horas, ⁠lo que ha acentuado la ⁠atención sobre si Washington respaldará nuevas acciones militares israelíes contra Irán.