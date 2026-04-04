Planta atacada de Bushehr, la primera y única central nuclear de Irán

La central de Bushehr, la única instalación nuclear civil operativa en Irán, fue construida por Rusia y entregada oficialmente en septiembre de 2013, tras décadas de contratiempos y retrasos relacionados con la agitada historia de Irán.

El sitio de esta central, dotada con un reactor de 1.000 megavatios y situada en el sur de Irán, había sido blanco de ataques en cuatro ocasiones desde que empezó la guerra, el 28 de febrero. Este sábado, fue alcanzado por un bombardeo israeloestadounidense que mató a un agente de seguridad, según un medio estatal iraní.

Rusia, que ayudó a construir la planta y que tiene a técnicos de su país operando en ella, empezó a evacuar a 198 empleados de la empresa Rosatom.

Inicio en la época del sah

El proyecto, licitado en un primer momento a la alemana Siemens, empezó en 1975, cuando gobernaba el sah. Las obras se interrumpieron por la revolución islámica de 1979 y la guerra Irak-Irán, que duró de 1980 a 1988.

Irán, un importante productor de petróleo y gas, quería reanudar el proyecto a finales de los años 1980 para diversificar sus recursos energéticos y reducir su dependencia de las energías fósiles para el consumo interno, pero Alemania convenció a Siemens de que se retirara, por los riesgos de proliferación nuclear.

Teherán acudió entonces a Rusia, que retomó el contrato en enero de 1995 para construir un reactor de agua presurizada de 1.000 megavatios; un proyecto estimado en más de mil millones de dólares.

El contrato firmado con Moscú preveía que la central entrara en marcha en 1999 pero múltiples problemas hicieron que se retrasaran 11 años las obras, en las que trabajaron miles de ingenieros y técnicos rusos.

Presiones de Washington

Otro obstáculo fue la fuerte presión ejercida por Washington para convencer a Moscú de que no terminara la central, al temer que Irán pudiera utilizarla para acceder al arma atómica.

Aún así, Moscú logró una exención para terminar Bushehr gracias a un acuerdo que cerró con Teherán para proveer y repatriar a Rusia el combustible utilizado por la central, y así reducir eventuales riesgos de proliferación.

Uso civil

Al contrario que la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz o que la futura central nuclear de agua pesada de Arak, la de Bushehr no está considerada como un factor de proliferación.

Los países occidentales llevan años acusando a Irán de querer dotarse del arma atómica, pese a que Teherán lo niegue.

Irán, por su parte, ha acusado a Israel - país considerado como la única potencia nuclear militar de la región - varias veces de haber saboteado algunas de sus instalaciones de enriquecimiento de uranio.

Estados Unidos insiste en que Irán debería tener totalmente prohibido enriquecer uranio, mientras que Teherán defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil, pese a haber alcanzado el umbral de enriquecimiento de uranio del 60%, una tasa muy superior a la que se necesita para las aplicaciones civiles.

Cercana a las monarquías del Golfo

La central de Bushehr está más cerca de capitales árabes como Kuwait o Doha que de Teherán, de la que está a más de 750 km de distancia.

Los países árabes del Golfo han expresado su temor respecto a la fiabilidad de la central, aludiendo a un riesgo de fugas radiactivas si se produce un sismo de gran magnitud en esta región atravesada por varias fallas.