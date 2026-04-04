CNDH rechaza diagnóstico de la ONU sobre desaparecidos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que busca llevar la situación de México ante la Asamblea General, al considerar que sus conclusiones no corresponden a la realidad actual del país.

En un posicionamiento oficial, el organismo señaló que difiere del análisis del comité, que sostiene que existen indicios de desapariciones forzadas de manera generalizada o sistemática en México.

CNDH: desaparición forzada ya no es política de Estado

La CNDH reiteró que este delito ha dejado de ser una política de Estado, como, afirmó, ocurrió en periodos anteriores, particularmente durante la llamada “Guerra Sucia” y la estrategia de seguridad implementada en los años de la guerra contra el narcotráfico.

De acuerdo con el organismo, los casos vinculados a autoridades federales han disminuido desde 2018 “hasta prácticamente desaparecer”, mientras que los hechos recientes requieren un enfoque más ordenado en las tareas de búsqueda y atención a víctimas.

Cuestiona bases del informe de la ONU

En su posicionamiento, la Comisión también criticó que el comité de la ONU haya sustentado su decisión en información promovida por organizaciones civiles, a las que acusó de presentar una visión sesgada del fenómeno.

Además, señaló que el procedimiento internacional debió activarse solo después de agotar las instancias nacionales, lo cual, aseguró, no ocurrió en este caso.

El organismo consideró que el informe carece de un análisis histórico adecuado, al no distinguir entre los periodos donde se concentraron la mayoría de las desapariciones y la situación actual del país.

Señala contradicciones del comité de la ONU

La CNDH también acusó inconsistencias en el diagnóstico del comité, al señalar que, por un lado, reconoce que no existen indicios de una política estatal para cometer desapariciones, pero al mismo tiempo sostiene que estas ocurren de forma sistemática.

Para la Comisión, esta interpretación minimiza el impacto de estrategias de seguridad del pasado y, al mismo tiempo, ignora los cambios institucionales recientes en materia de derechos humanos, seguridad y atención a víctimas.

ONU busca escalar el caso mexicano

El posicionamiento de la CNDH se da luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU solicitara esta semana que la Asamblea General analice la situación en México, en un procedimiento considerado excepcional.

Este mecanismo se activa cuando el organismo internacional identifica elementos que podrían evidenciar una problemática grave o persistente, lo que podría derivar en recomendaciones o acciones hacia el Estado mexicano.

De acuerdo con cifras oficiales, en México se han registrado más de 130,000 personas desaparecidas desde 2006, en un contexto que ha sido señalado por organizaciones civiles como una crisis de derechos humanos. Posturas encontradas

Mientras la CNDH y el gobierno federal han rechazado el informe por considerarlo incompleto y tendencioso, organizaciones como el Centro Prodh han respaldado la decisión de la ONU, al señalar que refleja la gravedad del problema.

Para estas organizaciones, el debate no debería centrarse en cuestionar el diagnóstico, sino en fortalecer la respuesta del Estado ante las miles de familias que buscan a sus desaparecidos.

Con información de Arturo Rojas