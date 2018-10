La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reprobó a cuatro bancos: Inbursa, Mifel, BanRegio y Multiva en materia de supervisión del producto de crédito de nómina.

A Inbursa le otorgó una calificación de apenas 1.4, mientras que a Mifel de 2.7, a BanRegio 4.0 y a Multiva 5.6.

La Condusef explicó que el proceso de supervisión en materia de transparencia consiste en verificar que los documentos e información que utilizan las instituciones financieras con los usuarios, previo a la contratación y durante la vida del crédito, cumplan con la normatividad aplicable, por lo que se analizan expedientes de clientes que contienen documentos como contrato de adhesión, carátula y estado de cuenta.

También se revisa que el folleto informativo, la publicidad del producto y la página web tengan información consistente y no den lugar a error o confusión.

De esta forma, expuso, entre los principales incumplimientos normativos que se encontraron en los expedientes de clientes que contrataron un crédito de nómina, destaca que el contrato de adhesión no indica operaciones y servicios adicionales con firma independiente, ni el concepto, monto y periodicidad de las comisiones.

Tampoco señala los términos y condiciones para pagos anticipados y adelantados; no contiene la leyenda de comisiones a través de comisionistas bancarios; ni que cualquier modificación o reestructuración al contrato debe contar con el consentimiento expreso del usuario.

En materia de la carátula, detalló que no incluye el monto total a pagar ni una fecha de corte; mientras que el estado de cuenta no tiene monto, concepto, fecha y moneda y no establece el monto total de las comisiones cobradas en un recuadro.

En cuanto a la publicidad, puntualizó la Condusef, la tipografía de la página web debe ser de un tamaño y color que facilite su lectura; además de que no contiene los requisitos para contratar; en tanto que el sitio web no indica la forma de expresar el Costo Anual Total, ni las modalidades de contratación, y no existe congruencia contra el contrato.

La Condusef informó que se ha procedido a sancionar a las 12 entidades financieras evaluadas de las cuales se detectó que aún contienen diversas irregularidades a la norma.

En contraparte, el organismo expuso que los bancos que obtuvieron las calificaciones más altas fueron: Banamex, BanBajío, HSBC y Scotiabank con calificaciones de 10, 10, 9.6 y 8.6, respectivamente.

Mencionó que las 12 instituciones financieras otorgantes de créditos de nómina evaluadas ocupan 99.8% de participación en el mercado, con un saldo de cartera de crédito de 230,697 millones de pesos.

