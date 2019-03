Se espera que en el marco de la 82 Convención Bancaria, que se inaugura este jueves en el puerto de Acapulco, se conozcan los detalles de cómo operará la plataforma de pagos electrónicos a través del teléfono celular, Cobro Digital (CoDi), así como modificaciones en la regulación relacionada con las comisiones bancarias.

En el primer caso se trata de una plataforma que va por la misma vía del SPEI, y con la que todos aquellos que tengan una cuenta básica y un teléfono inteligente podrán realizar pagos sin necesidad de usar dinero en efectivo ni tarjetas, sólo mandando notificaciones por esta vía, y enviando y recibiendo los pagos y cobros.

A través de ella se podrán hacer transferencias persona a persona, pero también los negocios, incluidos los más pequeños, podrán recibir pagos de la misma forma. Aquí, además, se debe utilizar la tecnología Quick Response (QR). Ello, a mediano plazo, permitirá a los bancos ofrecer más servicios y productos financieros a los beneficiarios. Al respecto, los representantes del sector bancario se dicen listos para iniciar las pruebas piloto.

En cuanto al tema de las comisiones bancarias, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores están a la espera de la propuesta que durante varias semanas han trabajado representantes del Ejecutivo federal, de las entidades financieras y del Banco de México (Banxico) sobre la iniciativa de Ricardo Monreal Ávila para poner límites al cobro de comisiones bancarias.

Freyda Marybel Villegas Canché, integrante del grupo interdisciplinario de legisladores que analiza el tema de la referida comisión ordinaria de trabajo, explicó que a la fecha ha habido un par de reuniones con todas las partes involucradas, pero que todavía no hay acuerdo al respecto, aunque sí la decisión de los senadores de aprobar el proyecto del coordinador del grupo parlamentario de Morena en este periodo ordinario de sesiones que concluirá el próximo 30 de abril.

“Ha habido reuniones con todas las partes involucradas. El objetivo es escuchar a todos los actores, en donde ha participado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banxico y la Comisión Federal de Competencia Económica. Ha habido un par de reuniones pero todavía no hay dictamen”, detalló.

Al respecto, trascendió que los cambios en materia de comisiones serían, en primer sentido, en la homologación de conceptos, ya que entre las 6,000 diferentes comisiones bancarias que cobran las entidades financieras existen muchas que en realidad manejan los mismos conceptos, pero cambian la nomenclatura.

En entrevista, la quintanarroense precisó que la comisión en pleno no ha participado en esos encuentros privados a los que solamente han asistido ella y Alejandro Armenta Mier, su correligionario y quien fue presidente de la comisión, y que dejó su escaño desde el 18 de febrero para competir por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla.

Trascendió que el poblano se reincorporará el próximo martes a sus funciones legislativas y que retomará el cargo.

“A mí me tocó estar en un par de reuniones con el senador Armenta. Estamos trabajando. No han participado los senadores, sólo los involucrados y funcionarios del gobierno. No hemos sesionado de manera formal en la Comisión de Hacienda para abordar el tema”.

A la pregunta específica sobre el tiempo estimado para aprobar la iniciativa en el Senado de la República, afirmó que “sí saldrá en este periodo (ordinario)”.

Al comentarle que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en el sentido de que su compromiso es que no se modifique el marco legal para el funcionamiento de los bancos durante la primera mitad de su mandato para no generar inestabilidad, dijo: “Se está trabajando, primero que nada con (la Secretaría de) Hacienda’’.

De la mano con el gobierno

Aparte, Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, afirmó que independientemente del modelo económico que tenga un país, la banca siempre debe trabajar de la mano con el gobierno.

“La banca tiene un papel importantísimo en el desarrollo del país, sea en un esquema neoliberal o no. La banca debe ser un aliado de la banca de desarrollo porque requiere trabajar de la mano del gobierno federal para impulsar a los sectores más vulnerables o más productivos”, agregó.

Aseguró que los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, las refinerías y el aeropuerto de Santa Lucía no podrían ser posibles sin contar con la participación del sector bancario privado y la banca de desarrollo. (Con información de E. Albarrán)

Existe voluntad y tecnología para hacerlo

“En esta administración podemos bancarizar a todo México”: Citibanamex

Para el director general de Citibanamex, Ernesto Torres Cantú, es posible bancarizar a todo México en el presente sexenio, pues hay voluntad de los actores y la tecnología ayudaría a ello.

“Yo creo que en esta administración podemos bancarizar a todo México. Todo, de una vez acabar con este tema. Estoy absolutamente convencido de que la tecnología existe, la voluntad existe, tanto en nosotros como en la administración, y tenemos que aprovechar como mexicanos esa coyuntura”, dijo en entrevista.

A inicios de enero se presentó el Programa de Impulso al Sector Financiero. Ahí se establecieron metas como la integración de más de 30 millones de personas al sistema formal durante el sexenio. Para ello, se echará mano de otros proyectos como la plataforma de pagos electrónicos CoDi, la dispersión de recursos de programas sociales, y la posibilidad de que jóvenes de entre 15 y 17 años puedan abrir cuentas bancarias básicas por sí mismos, entre otros.

Con todo esto, Ernesto Torres destacó que se puede llegar a 100% de la bancarización en el país.

Tenemos absoluta confianza en el país

El director de Citibanamex hizo énfasis en que desde el grupo financiero estadounidense y la filial mexicana hay confianza en México, dado que están a la luz sus fortalezas en diferentes ámbitos.

“Al festejar los 135 años (del banco), hemos pasado como institución todas las épocas de México y nos parece muy importante en estos años para nosotros siempre fijarnos en el mediano y largo plazos, en las fortalezas estructurales del país, en cuáles son para tomar nuestras decisiones, y en invertir de acuerdo con esas fortalezas.

“También nos parece fundamental seguir trabajando en la construcción de las mismas, el fijarnos en las fortalezas del país. Me estoy refiriendo por ejemplo a la plataforma manufacturera, a la disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica, a la economía de libre mercado, al respeto a las instituciones. Ése es el país que hemos construido durante todos estos años (...) todas esas son lo que va a determinar de mediano y largo plazos el éxito de México”, aseguró.

En este sentido, el banquero destacó que cuando desde la institución ven tales fortalezas hay absoluta confianza en México y en seguir invirtiendo como lo han hecho como banco durante los últimos 135 años.

“Desde el punto de vista de Citi, somos el segundo país en importancia para Citi, después de Estados Unidos, y estamos actuando en consecuencia, invirtiendo las cantidades que corresponden a esa relevancia dentro de Citigroup en todo el mundo. Y ese es el tono que tenemos”, enfatizó.

Muy buena relación con el gobierno

Ernesto Torres Cantú expresó que la relación de Citibanamex con el gobierno ha sido hasta ahora muy buena, y que hay consenso en los puntos más importantes que se deben de corregir en el país, como es el caso de la corrupción.

“Por eso propusimos el QR que se transformó en CoDi, cuyo objetivo es terminar con el efectivo de una manera muy importante. Porque con el efectivo hay una correlación altísima entre pagos en efectivo en una economía y la corrupción en ese país. Entonces, si no disminuimos el efectivo de forma importante, no vamos a terminar con la corrupción”, argumentó.

En el caso de la estabilidad económica, se tiene exactamente el mismo objetivo anunciado por la Secretaría de Hacienda, que es lograr un superávit primario de 1%, además de que se debe detonar el desarrollo del sureste del país, añadió.

“En ese sentido, coincidimos 100% con la agenda de la administración. Eso obviamente nos hace las conversaciones muy productivas, porque estamos enfocados en el objetivo final, y ahí tenemos coincidencias”, sostuvo.

Hay desaceleración, pero debe durar lo menos

Respecto a si hay algo que preocupe a Citibanamex, Ernesto Torres refirió que en cualquier cambio de gobierno hay una desaceleración de la economía, pero que lo que interesa es que tal desaceleración provocada por un cambio de gobierno dure lo menos posible.

“El otro punto que también nos parece importante es mandar, más que señales, acciones específicas que construyan confianza, tanto en los mexicanos como en los extranjeros. Hablando de la confianza de los mexicanos, es la más alta de la historia. Hay una enorme confianza en que las cosas van a salir mejor y van a seguir mejorando. Es muy importante cumplir con esas expectativas”, expresó.

No hay que sobrerreaccionar

Ernesto Torres mencionó en la entrevista el tema de la iniciativa legislativa de prohibir ciertas comisiones bancarias, que derivó en malas jornadas para los bancos hace unos meses. Ante ello, consideró que no se debe sobrerreaccionar ante iniciativas que, en su momento, sólo son eso.

“Me parece que salen algunas cosas a las que sobrerreaccionamos como si ya fueran ley. Y esas iniciativas creo que debemos considerarlas como eso, como iniciativas. Aún falta un proceso de conversaciones, de pláticas, de diálogos para llegar a un punto final y no reaccionar antes. Me parece que eso ha sido una buena lección para todos los jugadores”, concluyó. (Con información de Edgar Juárez)

Actualmente, tiene 15 millones

“Buscamos incluir, al menos,a otros 5 millones de clientes”: Banco Azteca

En los próximos años, Banco Azteca quiere sumar, al menos, otros 5 millones de clientes a sus filas, ello, apoyado en parte en los programas sociales que ha anunciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que buscan, entre otras cosas, lograr una mayor bancarización en el país.

Banco Azteca, al igual que Banorte, es uno de los bancos en los que el gobierno ha decidido apoyarse en una primera etapa para dispersar los recursos de los diferentes programas sociales como los de apoyo a los jóvenes y adultos mayores. Sin embargo, poco a poco irán sumándose otros bancos.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, y tomando en cuenta dichos programas, se tiene como objetivo sumar 30 millones de mexicanos al sistema financiero formal en el presente sexenio. Banco Azteca, que hoy atiende ya a 15 millones de personas de bajos recursos, va por al menos 5 millones de esos 30.

“Hoy Banco Azteca tiene 15 millones sin el programa. Nos gustaría incrementarlo a 20 millones de clientes. Ya llegar a 5 millones adicionales se dice fácil, pero es un tema gigantesco, por eso digo que nos vamos a necesitar todos los bancos”, afirma Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca.

En entrevista, el banquero explica que hoy Banco Azteca participa en la dispersión de diversos programas como los relacionados con los jóvenes y los destinados a adultos mayores, además de otras actividades.

“Hemos hecho un poco de varias cosas, pero como todo, va ganando velocidad, va ganando escala, y estoy cierto que estaremos viendo tanto a Banco Azteca como a Banorte, como a los demás bancos, incluidos en esto porque nos vamos a mezclar todos para que esto realmente tenga la velocidad y la profundidad que está buscando el presidente López Obrador”, dice.

Detalla que lo que corresponde a Azteca es despachar los recursos de los programas sociales en una cuenta y tarjeta de este banco, pero que es el cliente el que decide si se queda en esta entidad o no. “Ojalá a algunos los podamos convencer de que nos confíen y nos dejen manejar su dinero, pero lo que sí van a poder hacer es usar su plástico que aunque dice Banco Azteca, irán por su dinero cada vez que se les avise que tienen la posibilidad de recogerlo”.

Reconoce que aunque hoy sólo dispersan los recursos de programas sociales, la idea es vincularlos al banco para después ofrecerles más productos y servicios financieros formales.

“Estamos justamente incorporando al sector financiero a mucha gente que nunca ha estado. De los 15 millones de clientes que tenemos, más o menos, 70% fuimos o somos su primera relación financiera. La gran mayoría de personas que vamos a poder atender no ha tenido una relación con la banca”, señala.

Agrega: “Nos gustaría como objetivo sí buscar 5 millones de clientes adicionales en este esfuerzo, si podemos tener más, pues mejor. Va a haber competencia y la gente decidirá cómo quiere manejar esos recursos”.

Nos eligieron por infraestructura

Alejandro Valenzuela saca a relucir el tema de las críticas que tuvo Banco Azteca al ser elegido como uno de los bancos con los que se iniciaría la dispersión de recursos de los programas sociales, pues incluso se le señaló de favoritismo.

A ello, el banquero precisa que fue por lógica por lo que se optó por Banco Azteca en esta primera etapa, ya que se encuentra en lugares donde no se hallan otros bancos (por el segmento al que atiende), además de que cuenta con 2,600 puntos de atención y 1,850 sucursales, que están ubicadas en 790 municipios del país, algo que ni el banco más grande del sistema tiene.

“Claramente, poder llegar a 30 millones en un país con la extensión que tiene México es un tema de enorme complejidad, y ha habido mucho ruido en el sentido de que el presidente y su gobierno decidieron que fueran algunas instituciones las que comenzaran con este proyecto (...) la cobertura que tiene Banco Azteca es única para poder llegar a muchos rincones del país donde ningún otro banco, ni bancos de desarrollo, tienen esas capacidades”, refiere el directivo.

Añade: “El presidente, siendo un hombre que ha visitado el país varias veces, en todos sus rincones, me parece que tomó una decisión pragmática, pero todo mundo empezó a pensar que esto iba a ser estrictamente para estos dos bancos (Azteca y Banorte). Me parece que no es el caso, el caso es que se puede llegar a todos los rincones”.

Señala que, además, Banco Azteca está en comunidades populares, que es donde hacen sentido los programas sociales y su dispersión.

“Estamos en ubicaciones populares por definición. No es lo mismo tener, por ejemplo, aquí en Ciudad de México sucursales en las Lomas, Polanco o Santa Fe, donde no creo que muchos de los programas sociales vayan destinados. En cambio estamos presentes en Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa, Ciudad Neza, Chalco. Ahí sí los programas sociales tienen mucho sentido y nuestra infraestructura permite agilizar la distribución de esos recursos. Entonces me parece que es un tema simplemente de lógica, no como algunos presuponen de favoritismos”, expresa.