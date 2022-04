De las cerca de 2,600 personas que interpusieron una demanda por daño patrimonial contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por su actuar en el caso de la ex sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, sólo una superó todas las instancias posibles, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que ahora sólo es cuestión de días para que se le indemnice, con todo e intereses, gracias a una orden judicial.

Recientemente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó al presidente de la CNBV, Jesús de la Fuente Rodríguez, a que dé cumplimiento a una sentencia del 17 de septiembre del 2019, la cual ordena a la cabeza de este órgano regulador pagar al ahorrador demandante la cantidad de 1 millón 53,258 pesos, que corresponde al total de dos inversiones más los intereses correspondientes a un año.

"Se requiere a la autoridad demandada, esto es al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que en el plazo de tres días acredite el cabal cumplimiento a la referida sentencia, es decir, para que emita una resolución en la que reconozca la responsabilidad patrimonial del Estado en que incurrió", se puede leer en el acuerdo de la décima Sala Regional Metropolitana del TFJA fechado el 1 de marzo pasado.

De acuerdo con el documento en poder de este medio, en caso de no haber respuesta por parte de la CNBV, el presidente de esta autoridad podría ser acreedor a una multa equivalente de los 300 a los 1,000 días de salario mínimo.

Fue en septiembre del 2019, cuando comenzaron a salir distintas resoluciones del TFJA en contra de la CNBV por el caso de Ficrea, financiera que debido a una presunta triangulación de recursos defraudó a más de 6,800 personas.

Con base en testimonios de distintos abogados, afectados y conocedores del caso, se estima que fueron alrededor de 2,600 personas las que interpusieron una demanda de daño patrimonial contra la CNBV, dentro del periodo correspondiente.

Sin embargo, de estos casos, se estima que alrededor de 160 demandas llegaron al TFJA, que es la última instancia para resolver dichos asuntos. De éstos, cerca de 20 lograron llegar al final del asunto pese a todos los recursos interpuestos por la CNBV, pero gracias a que la SCJN retomó el tema de Ficrea, la mayoría de estos casos fueron frenados.

"Se habían ganado ya más de 20 amparos de distintos tribunales colegiados, pero cuando la SCJN da marcha atrás y decide entrar al caso, emite una jurisprudencia al respecto y pues obviamente casi todos esos amparos cayeron", explicó a este medio el abogado Jaime Cruz, quien pudo hacer que distintas demandas llegaran a instancias finales.

En este contexto, han sido sólo dos casos los que pudieron sortear todo el proceso legal, incluso la SCJN; sin embargo, hasta el momento, en sólo uno ha quedado firme, vía una sentencia, que la CNBV tiene que pagar al demandado por daño moral.

"Todas las reclamaciones que yo interpuse son idénticas, sólo cambian los nombres, las cantidades y fechas, buenos o malos son los mismos argumentos. No puede ser que en dos casos la SCJN me haya dado la razón y en los otros me haya dicho que sí, que sí había que admitir los recursos de revisión interpuestos por la CNBV, no puede ser", se lamentó el abogado, quien inició desde el 2015.

Si bien, la CNBV ya tiene que emitir la resolución y dar una fecha del pago, hasta la publicación de esta nota todavía ni el ahorrador ni el abogado habían sido notificados. Para Cruz, es cuestión de días para que el órgano regulador dé señales al respecto.

Fuentes conocedoras del caso por parte del gobierno, reconocieron que sí existe un fallo por daño patrimonial que ya no puede ser revertido por la CNBV, pues ya se agotaron todas las instancias posibles, por lo que ahora sólo queda definir el pago.

Olvera con defensoría pública

Por su parte, el proceso contra el principal accionista de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua continúa, con distintas acusaciones que tiene que enfrentar mientras se encuentra recluido en el Reclusorio Sur.

De acuerdo con la interventoría del concurso mercantil, la cual sigue de cerca una demanda contra Olvera Amezcua por defraudación, donde se reclaman más de 2,300 millones de pesos a favor de los ahorradores, el acusado ha seguido su proceso con la representación de una defensoría pública, es decir, que no ha contratado a ningún abogado para que lo defienda.

"No ha contratado a ningún abogado particular. Ha solicitado que sea la defensoría de oficio para que se encargue de su defensa y posiblemente esto representa que no desea efectuar gastos en abogados", detalló Fernando González, interventor dentro del concurso mercantil.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas y recabación de testimoniales, las cuales, afirmaron abogados, sustentan las acusaciones en contra de Olvera Amezcua.

Para los ahorradores lo más importante es que tanto el monto reclamado, como los bienes asegurados, puedan servir para que se les pague dentro del proceso del concurso mercantil, como parte de la reparación del daño a los afectados.