Shakira reúne a 400,000 personas en el Zócalo; duplica su propio récord de 2007

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino reunió a 400,000 personas, de acuerdo con cifras reportadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

A través de sus redes sociales, la mandataria capitalina destacó la magnitud del evento:

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de @shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”.

Supera su marca histórica de 2007

Cabe recordar que en su concierto de 2007, cuando Shakira se presentó el 27 de mayo en el Zócalo y logró reunir a 210,000 personas, estableciendo en ese momento un récord histórico para un concierto en la plancha capitalina.

Diecinueve años después, la cantante colombiana prácticamente duplicó esa cifra, consolidando su vínculo con el público mexicano y su capacidad de convocatoria en uno de los espacios públicos más emblemáticos de América Latina.

El concierto masivo en el Zócalo llegó tras una residencia histórica de 13 fechas con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros, donde vendió más de 800,000 boletos en la capital.

La combinación de shows en recinto cerrado y presentación gratuita en plaza pública convirtió su visita en uno de los acontecimientos culturales más relevantes del año en la Ciudad de México.