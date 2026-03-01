México confirma en Montreal clavados de podio

En Montreal los clavadistas mexicanos se mantuvieron al margen de cualquier situación política, social o de seguridad en su país. Mientras la Conade negociaba con la World Aquatics la reprogramación de la Copa del Mundo (cancelada la semana pasada en Zapapan), los clavadistas hacían su trabajo alcanzando cuatro medallas (3 platas y un bronce) en el Complejo Acuático de Montreal.

Cabe destacar que Montreal es la primera parada del certamen que tendrá la Súper Final del 1 al 3 de mayo en Beijing, China. Solo los 12 mejores del mundo obtienen su boleto.

Las medallas de México en la Copa fueron un reconocimiento de la excelencia de los mexicanos en duplas y equipo mixto.

La mancuerna de Osmar Olvera Ibarra, de 21 años, y Juan Manuel Celaya Hernández, de 27 se ha vuelto temida por el mundo. En Montreal se colocaron a 19.74 puntos de China. De nuevo, una medalla de plata como en los Olímpicos de París 2026. Ambos sumaron 441.63 puntos después de seis ejecuciones en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados.

Los padres de Osmar estaban en las gradas y la sede canadiense parecía mexicana.

"Anunció: '¡Hola, todos los mexicanos de Montreal, vengan a la piscina a apoyar al equipo mexicano de clavados!'. ¡Y vinieron! Es fenomenal sentir el apoyo cuando estamos en la tabla", dijo Ósmar.

Sobre el bronce, las gemelas Mía y Lía Cueva tuvieron la clave. Las hermanas finalizaron la competencia con 302.16 puntos, a tan solo 1.26 de las ganadoras de la plata, las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney (303.42). El oro fue para China con la campeona mundial, Chen Yiwen, y Chen Jia, quienes firmaron 329.94 unidades en el tercer lugar de la final de trampolín 3 metros sincronizado.

Mía y Lía abrieron su participación con un clavado de 48.60 puntos, situándose en el cuarto lugar. En el siguiente salto se ubicaron como el tercero mejor de la ronda (47.40) y en la última ejecución, confirmaron la medalla con un total de 162.20. Sus últimos dos saltos aseguraron su tercer puesto general: 66.96 y 71.10 para alcanzar el 302.16 final. Adicional a lo conseguido en Montreal, las gemelas ya tienen en la vitrina, la medalla de plata de la Copa del Mundo de Guadalajara 2025 y el bronce del Campeonato Mundial de Singapur.