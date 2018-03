Ante el desafío que representa otorgarle opciones para adquirir un hogar a una persona con algún tipo de discapacidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pretende que más desarrolladores realicen edificaciones adecuadas para atender a este segmento de la población.

Para Abelardo Carrillo Zavala, titular de la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit, aunque se han creado los esquemas para atender a los derechohabientes que cuentan con algún tipo de discapacidad, dichos programas deben tener mayor difusión para que se conozcan sus beneficios y se atienda en mayor medida la demanda.

Fue en el 2104, donde finalmente se aprobó adecuar las condiciones financieras de los créditos del Infonavit bajo un enfoque que beneficie a los trabajadores discapacitados y de menores ingresos , expresó Carrillo Zavala durante el evento donde se reconoció a 26 centros de trabajo incluyentes.

Agregó que en la actualidad, el programa Hogar a tu Medida que atiende a los trabajadores con alguna discapacidad es una realidad, pero se le debe de dar mayor difusión para beneficiar a un mayor número de personas.

Por su parte el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, pidió el apoyo de los empresarios para que se brinden las opciones necesarias a los derechohabientes con alguna discapacidad para que puedan habitar en un hogar adecuado a sus necesidades.

Ojalá pronto podamos hacer una ley (en la) que todas las empresas, y no solamente las empresas, todas las viviendas, deban contar con el mínimo de facilidades para la gente con discapacidad (...) Como consejero del Infonavit que soy me sumo para que hagamos una gran promoción de esto, que muchos no lo saben y ojalá tengamos el apoyo de los empresarios , comentó Aceves del Olmo.

Promoción con desarrolladores

Para Carlos Zedillo, subdirector general de Sustentabilidad del Infonavit, el tema es que los desarrolladores conozcan la operación, y beneficios, de edificar vivienda incluyente, en beneficio de las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad.

Se vuelve más un tema de promoción con el propio desarrollador de cómo opera el programa. Lo que se hace es que condona el tema de la administración del crédito ( que se otorga a una persona con discapacidad) para que el desarrollador utilice ese recurso para las adecuaciones necesarias , abundó Zedillo.

Se tiene que ver como el compromiso de que no le cueste a los desarrolladores. A partir de este momento vamos a cambiar a una estrategia mucho más fuerte con éstos para que entiendan las bondades de esto , agregó.

Reconocen a empresas de 10

El Infonavit reconoció a 26 organizaciones como Empresas de 10 Incluyentes, debido a su compromiso de contratar a personas con discapacidad y difundir el esquema Hogar a Tu Medida.

Este esquema tiene como objetivo brindar soluciones de vivienda con instalaciones y dimensiones adecuadas, que contribuyan a mejorar la calidad de vida del derechohabiente o de uno de sus familiares en caso de que tenga alguna discapacidad.

El Instituto supervisa la accesibilidad y señalización en edificios, estacionamientos, escaleras, rampas o andadores y áreas verdes, así como cruces de calles para invidentes , detalló el organismo hipotecario.

Estas empresas, además de contratar personas con discapacidad, también han pagado sus aportaciones patronales al Infonavit durante 10 bimestres continuos.

Actualmente hay más de 300,000 empresas en el país que aplican políticas en materia de igualdad de oportunidades, desarrollo y no discriminación , explicó el Infonavit.

Por su parte, David Penchyna, titular del instituto, expuso que el año pasado sólo tres empresas recibieron el distitivo de Empresas de 10 Incluyentes, por lo que se trabajará para lograr una cultura empresarial de mayor inclusión.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx