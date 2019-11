Playa del Carmen, QR. El enfoque de la banca de desarrollo en esta administración es llegar a más sectores y atender a más intermediarios financieros, sin descuidar la viabilidad financiera de los bancos de desarrollo ni organismos de fomento, indicó Sara Sandín Orea, titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entrevistada en el marco de la XIV Convención Nacional de Uniones de Crédito, Sandín Orea explicó que durante la pasada administración la banca de desarrollo se enfocó más en colocar grandes saldos, sin que esto se reflejara en una mayor atención por número de intermediarios, situación que se tiene que corregir y que posiblemente en el 2020 dicha intención tome forma.

“En la administración anterior, se le pidió a la banca de desarrollo que se enfocara en saldo, y si se ve el resultado del año pasado, comparado contra este 2019, es muy alto, pero el 2018 no fue un año que reflejara la realidad de la banca de desarrollo; no son cifras que se hayan mantenido”, indicó la funcionaria, que tomó hace unos meses el cargo dentro de la SHCP.

A junio pasado, el saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo representó un crecimiento de apenas 5.4% respecto al mismo periodo del 2018, para ubicarse en 1 billón 41,624 millones de pesos. En el primer semestre de la administración gubernamental anterior, el crecimiento fue de 12% anual.

La funcionaria comentó que durante este 2019, si bien ya no son los crecimientos que se tenían en otros años, lo que se ha hecho por parte del gobierno es un análisis para saber cómo llegar a más sectores y, además, trabajar con más intermediarios.

“En la corrección que se hace de la banca de desarrollo, se busca atender a sectores específicos, de acuerdo a cada banco de desarrollo y organismo de fomento. Buscamos que hagan la función de banca de desarrollo contracíclica en sus sectores, que apoye y genere recursos y medios. Ése es nuestro objetivo principal”, comentó Sandín Orea.

Apertura de FIRA

La funcionaria de la SHCP indicó que los bancos de desarrollo y organismos de fomento ya han iniciado con esa apertura hacia más intermediarios, ya que, por ejemplo, dentro de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se tiene aprobado un producto para que diversos intermediarios, que por su tamaño no pueden acceder a los apoyos de este organismo, ofrezcan una garantía solidaria y puedan acceder al fondeo.

“Sabemos que los intermediarios no bancarios nos llevan como brazo para llegar a áreas y sectores que no pudimos alcanzar, y hoy precisamente por parte de FIRA se ha aprobado un producto por el cual se va a poder unir a varios intermediarios para que se garanticen entre ellos y juntando el capital de todos puedan ser sujetos por parte de FIRA, obteniendo los beneficios que de ello derivan”, acotó Sandín Orea.

La funcionaria indicó que se analizan varios esquemas de este tipo en diferentes bancos de desarrollo y organismos de fomento, para tener interacción con más intermediarios, como las uniones de crédito.

“Si no cumplimos y no son suficientes los esquemas, tenemos que seguir explorando y trabajando. No está cerrado ese trabajo, estamos viendo cómo podemos acceder más al mercado, y por supuesto seguiremos trabajando en implementar figuras que le permitan mantener ese nivel crediticio y apoyar sectores que antes no habíamos podido”, acotó.

De Energía a la banca de desarrollo