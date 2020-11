Para la presidenta global del Santander, Ana Botín, América Latina es un mercado tremendamente atractivo, y no sólo para la banca.

En la última sesión de la Conferencia Internacional de Banca organizada por Santander y que este año se realizó de forma virtual, destacó que en la región hay 600 millones de personas, 300 millones de las cuales, todavía no tienen cuentas bancarias.

Dos países de la región, Brasil y México, hoy se encuentran entre los tres principales mercados del grupo.

La banquera resaltó que en América Latina se está viendo un crecimiento no solamente de la banca digital, sino que en términos generales hay una mayor demanda de préstamos por las menores tasas de interés.

“Es un mercado muy atractivo no solamente para los bancos. A mí la verdad me sorprende que Estados Unidos no mire más hacia el sur”, dijo.