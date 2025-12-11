FIFA habilita nueva etapa de boletos para el Mundial

A partir de este 11 de diciembre y hasta el 13 de enero ya está habilitada la tercera etapa de venta de boletos para el Mundial 2026 por parte de la FIFA.

Después de dos etapas, un sorteo preferente por parte del patrocinador VISA y otro sorteo aleatorio general, el máximo organismo rector del futbol en el planeta aseguró que ya se han vendido más de dos millones de entradas.

En esta tercera etapa, el plazo hasta el 13 de enero significa que es lo que está permitido en tiempos para que nuevos aficionados se registren en el sitio oficial y con su FIFA ID apliquen por boletos; también pueden participar los que ya lo intentaron.

Los precios promedio se mantienen entre 370 y 6,730 dólares, aunque pueden variar debido a las selecciones que se enfrentan.

Esta es la primera etapa de venta en la que ya está disponible el calendario oficial de partidos, por lo que los aficionados pueden elegir con total certeza a cuál les gustaría asistir, luego del sorteo de grupos celebrado el 5 de diciembre en Washington.

De acuerdo con comunicados anteriores de FIFA, los países que más boletos han comprado hasta el momento son: Estados Unidos, Canadá y México, que son anfitriones, además de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. En total, más de 212 países o territorios ya tienen un al menos un boleto adquirido por sus fans.

“Los aficionados que ya cuenten con FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo aleatorio, incluso si participaron en sorteos de boletos anteriores. Quienes todavía no tengan un FIFA ID deben crear una cuenta en FIFA.com/tickets, la plataforma oficial para conseguir boletos para la Copa Mundial, antes de comenzar el proceso”, indica FIFA.

Según las restricciones oficiales, un hogar (rastreada por el domicilio registrado en el proceso de compra) puede adquirir hasta cuatro boletos por partido o 40 por todo el torneo.

“Los solicitantes cuyas peticiones se aprueben en parte o íntegramente recibirán un correo electrónico, y el cobro de las entradas se efectuará automáticamente en febrero. Si la solicitud se ha aprobado parcialmente, el aficionado obtendrá el número de boletos que pidió para un partido concreto, pero no para todos los partidos incluidos en su solicitud”, detalla el comunicado.

También hay una opción para que los aficionados de un país en específico adquieran entradas a través de su federación nacional, dependiendo de los propios criterios que esta haya fijado.

Por otra parte, FIFA informó que el momento en el que los aficionados realicen su registro no impactará en las posibilidades de salir en el sorteo aleatorio.

El Mundial 2026 será el primero en la historia de la FIFA (desde 1930) que cuente con 48 participantes, de los cuales 45 provienen del proceso de eliminatorias en las seis confederaciones: Europa (UEFA), Asia (AFC), África (CAF), Oceanía (OFC), Sudamérica (CONMEBOL) y Norte, Centroamérica y Caribe (CONCACAF).

También marcará la despedida de algunas de las máximas figuras de este deporte, como el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, quienes han participado de manera consecutiva en las Copas del Mundo desde 2006.

En el caso particular de México, se convertirá en el primer país en ser anfitrión en tres Mundiales, luego de las organizaciones en 1970 y 1986. La diferencia es que en esta ocasión será en conjunto con Estados Unidos y Canadá.