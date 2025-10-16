Zoé Robledo, director general del IMSS, brinda atención a la población afectada por lluvias en Puebla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un operativo integral de respuesta ante las afectaciones ocasionadas por la tormenta tropical Raymond y las perturbaciones meteorológicas registradas en el Golfo de México, con el propósito de salvaguardar la integridad de pacientes, personal médico y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

A través de la Coordinación Técnica de Protección Civil, el IMSS reportó incidencias en unidades médicas y hospitales de los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Veracruz Norte, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, principalmente por inundaciones y fallas en el suministro eléctrico.

De un total de 14 inmuebles cerrados temporalmente, la mayoría corresponde a Unidades Médicas Rurales de Veracruz Norte y Puebla que sufrieron anegaciones o cortes en los accesos. Sin embargo, gracias al despliegue de brigadas de limpieza, cuadrillas de mantenimiento y personal médico, varias de estas unidades ya se encuentran en proceso de rehabilitación o brindando atención en espacios alternos.

Desde el Recinto Ferial de Huauchinango, Puebla, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó este jueves que en el albergue instalado por la secretaría de la Defensa Nacional a instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se encuentran brigadas de la secretaría de Salud federal, de la entidad e IMSS Bienestar ofreciendo alojamiento, alimentación, actividades para niñas y niños, adultos mayores.

“Quiero informarles que ya tenemos también el biológico, vacunas de tétanos importantísimas para este momento de la contingencia, la gente que está haciendo limpieza en la casa, en las calles y demás, es una buena medida de protección”, dijo Robledo.

El funcionario indicó también que esta semana inició la vacunación invernal, por lo que también se cuenta con vacunas de influenza y Covid en este lugar.

Zoe Robledo hizo una invitación a que la población que requiera asistencia acuda al albergue ubicado en el Recinto Ferial de Huachinango, donde todos los servicios son gratuitos; además hay medicamentos, revisiones médicas y la Unidad Médica Móvil en la que trabajan en conjunto las instituciones de salud.