Visión humanista de Sheinbaum inspira a Tijuana: Burgueño alcanza cobertura histórica del 98% en recolección de basura

El alcalde Ismael Burgueño amplió a 327 nuevas rutas y la incorporación de 129 unidades recolectoras, beneficiando directamente a casi 85 mil viviendas que ahora cuentan con servicio gratuito, digno y eficiente

Tijuana, Baja California, 29 de octubre de 2025.— Con una política de servicios públicos centrada en las personas, el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz consolida una visión de gobierno humanista que lleva bienestar y justicia social a cada rincón de Tijuana. En su primer año de gestión, el XXV Ayuntamiento alcanzó una cobertura histórica del 98% en recolección de basura, con 327 nuevas rutas y la incorporación de 129 unidades recolectoras, beneficiando directamente a 84 mil 824 viviendas que ahora cuentan con un servicio gratuito, digno y eficiente.

El alcalde subrayó que estos resultados son fruto de una planeación responsable y de la coordinación permanente con el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, bajo una visión compartida que pone a las personas en el centro de las decisiones públicas.

“Durante años, Tijuana creció sin que su infraestructura aumentara al mismo ritmo. Eso se acabó. Hoy estamos invirtiendo donde más se necesita, especialmente en la Zona Este, donde miles de familias vivieron años pagando por un servicio que debía ser público”, afirmó Burgueño Ruiz.

El esfuerzo municipal ha permitido ampliar la cobertura de limpia en delegaciones con rezago histórico, tan solo en La Presa Este, se crearon 181 nuevas rutas que benefician a más de 49 mil viviendas; en Sánchez Taboada, 43 rutas atienden a 9 mil 902 hogares; mientras que en Playas de Tijuana, San Antonio de los Buenos y La Presa Abelardo L. Rodríguez, se abrieron más de 100 rutas adicionales, impactando en la calidad de vida de más de 84 mil familias en toda la ciudad.

Burgueño reiteró que este avance no se limita a una mejora operativa, sino que refleja una visión de gobierno humanista, donde los servicios públicos son una herramienta para recuperar la confianza ciudadana y reducir desigualdades.

“La limpieza de una ciudad también es un acto de dignidad. No hay transformación sin bienestar, y no hay bienestar sin servicios que lleguen a todas las colonias”, concluyó.