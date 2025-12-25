China acusa a EU de intentar frustrar la mejora de sus lazos con la India

China acusó este jueves a Estados Unidos de distorsionar su política de defensa en un esfuerzo por frustrar una mejora de los lazos con India.

El portavoz del Ministerio de ⁠Relaciones Exteriores, Lin Jian, respondió así a una pregunta en una rueda de prensa sobre si Pekín podría aprovechar el reciente alivio ⁠de las tensiones con India por las zonas fronterizas en disputa para evitar que se profundicen los lazos entre Washington y Nueva Delhi.

China considera sus relaciones con India desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, dijo Lin, añadiendo que la cuestión fronteriza es un asunto entre ambos países y "nos oponemos a que cualquier país emita un juicio sobre este asunto".

El ⁠Pentágono señaló el martes en un informe que China "probablemente trata ⁠de sacar provecho de la disminución de la tensión (...) para estabilizar las relaciones bilaterales y evitar la profundización de los lazos entre Estados Unidos e India".