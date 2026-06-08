“¡Somos la verdadera opción de la oposición!”, afirma PRI

“¡El 6 de junio de 2027 nos vemos en las urnas para votar y sacar del gobierno a los narcopolíticos de Morena!”, afirmó Alejando Moreno Cárdenas al proclamar el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Coahuila, donde aseguró que ganó las 16 diputaciones locales de mayoría relativa en disputa.

“¡En Coahuila ganó el PRI! Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado”, se ufanó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista en un mensaje que publicó en la red social X al cierre de las casillas instaladas para la realización de la jornada electoral de renovación del Congreso local.

El senador y exgobernador de Campeche acompañó su texto con una imagen conformada de cinco fotografías de mítines con simpatizantes de su partido sobre la que se ve el logotipo del PRI y la leyenda “Coahuila mandó un mensaje nacional: a Morena sí se le puede ganar’’.

“Así se ve el respaldo de miles de ciudadanos que participaron en esta elección ejemplar, en paz, con armonía y tranquilidad. Las familias coahuilenses tienen claro que el PRI sabe cumplir, sabe ganar y sabe gobernar. ¡Barrimos a los narcopolíticos de Morena!”, escribió.

Su partido, dijo, es la opción entre los partidos de oposición para enfrentar al oficialismo en México.

“¡Somos la verdadera opción de la oposición! Ahora vamos por el milagro mexicano, con trabajo, con rumbo y con amor a la Patria”, consiga el mensaje en referencia a la elección federal intermedia del próximo año y las locales para renovar la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas entre otros cargos.

El priista felicitó a la militancia tricolor coahuilense y candidatos, y de manera particular manifestó su reconocimiento al gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas, quien ganó en el 2023 como candidato del PRI, PAN y PRD, logrando que Coahuila siga siendo la única entidad federativa del país donde no ha habido alternancia política desde 1929.

“Mi reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez, un hombre valiente y comprometido con su tierra y con su gente”, dijo.