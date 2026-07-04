WhatsApp estrena los nombres de usuario y así puedes tener el tuyo

WhatsApp comenzó a implementar gradualmente una función largamente esperada: la posibilidad de reservar un nombre de usuario único. Esta herramienta permite que los usuarios se conecten con nuevas personas, empresas o grupos sin la necesidad de revelar su número telefónico personal, una medida que busca reducir la exposición de datos privados en interacciones cotidianas.

Esta innovación no significa que el número telefónico desaparezca como base de la cuenta, pues seguirá siendo necesario para el registro y la recuperación del perfil; sin embargo, la opción añade una capa de protección adicional ya que permite que el identificador sea el único dato compartido para iniciar una conversación, funcionando de manera similar a como ya ocurre en plataformas como Instagram o Facebook.

Privacidad y control

Para garantizar un entorno seguro, la plataforma confirmó que no existirá un directorio público de usuarios ni sugerencias automáticas al buscar contactos. Para entablar una plática, será indispensable conocer el nombre de usuario exacto de la otra persona, lo que evita el contacto no deseado con desconocidos.

También se integró una función denominada "clave de nombre de usuario" para quienes busquen máxima seguridad. Con esta herramienta, cualquier persona que intente enviar un mensaje por primera vez deberá ingresar un código adicional proporcionado por el dueño de la cuenta, lo que establece un filtro riguroso ante posibles intentos de suplantación de identidad.

Los pasos para gestionar esta nueva identidad digital son sencillos y están integrados directamente en la aplicación. Para verificar si la función ya se encuentra disponible en tu dispositivo, sólo sigue estas instrucciones:

Actualizar la aplicación de WhatsApp a la versión más reciente desde la tienda de aplicaciones correspondiente. Ingresa al menú de “Ajustes” dentro de la app. Seleccionar la pestaña de "Cuenta". Localiza el apartado de "Nombre de usuario". Elige un nombre de usuario de entre 3 y 35 caracteres. También puedes optar por usar el mismo nombre de redes sociales vinculadas a Meta (Facebook o Instagram).

Cambio estratégico

Para los creadores de contenido y pequeñas empresas, esta actualización representa una oportunidad clave para consolidar una marca consistente en todas las plataformas de Meta. La capacidad de unificar su identidad facilitará que sus clientes y seguidores los encuentren fácilmente, manteniendo el profesionalismo sin exponer datos de contacto sensibles en sus perfiles públicos.

La implementación de esta tecnología continuará de forma paulatina durante los próximos meses. Es fundamental que los usuarios mantengan sus aplicaciones actualizadas, ya que la notificación de disponibilidad aparecerá de forma automática dentro de la interfaz conforme avance el despliegue global de la función.