"Aquí no es así": la canción de Caifanes que se volvió el himno del Tri rumbo al México vs. Inglaterra

A horas del duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, la música también se convirtió en protagonista. La canción “Aquí no es así”, de Caifanes, pasó de ser un clásico del rock mexicano a un himno improvisado con el que la afición ha encendido el ánimo rumbo al partido de este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La pieza, incluida en el álbum El Nervio del Volcán (1994), cobró una nueva dimensión luego de que la Selección Mexicana la utilizara en un video publicado en sus redes sociales para reforzar el sentimiento de identidad, unidad y orgullo nacional que ha acompañado al equipo durante su histórica actuación en el Mundial.

"Aquí estamos hechos diferente"

El video difundido por la cuenta oficial de la Selección Nacional en X muestra imágenes del equipo y de la afición acompañadas por el tema de Caifanes, con un mensaje que rápidamente se volvió tendencia.

"¡PERO AQUÍ NO ES ASÍ! Aquí estamos hechos diferente. Somos de nuestra esencia, somos de nuestra historia, somos de nuestra cultura, somos de nuestros antepasados… ¡Aquí #SomosMéxico!", publicó la selección.

La publicación generó miles de reacciones entre aficionados, quienes retomaron la canción como símbolo del momento que vive el combinado nacional, que llega invicto y con cuatro triunfos consecutivos al enfrentamiento contra Inglaterra.

El propio grupo Caifanes también compartió el video en sus redes sociales, reforzando el alcance de una campaña que rápidamente encontró eco entre los seguidores del Tri.

Nuevo significado

El fenómeno tomó por sorpresa al vocalista de Caifanes, Saúl Hernández, quien relató a Billboard Español que apenas unos días antes había asistido al partido entre México y Ecuador junto a su hijo, invitado por el seleccionado César "Chino" Huerta.

Para el músico, resulta significativo que una canción escrita hace más de tres décadas encuentre una nueva lectura gracias al contexto mundialista.

"Mucha de mi música habla sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y qué queremos. Hay una conexión mucho más profunda con la gente", señaló en entrevista con el medio especializado.

Hernández considera que el Mundial ha permitido mostrar otra cara de México al mundo.

"Creo que al país, el Mundial le está funcionando para mostrar que tiene vida, fuerza y una magia increíble", afirmó.

"¿Y si sí?": la ilusión que acompaña al Tri

La viralización de "Aquí no es así" coincide con otro fenómeno que ha marcado el paso de la Selección Mexicana durante el Mundial: la frase "¿Y si sí?", convertida en el lema no oficial de una afición que vuelve a creer en romper la barrera de los octavos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega al encuentro frente a Inglaterra con una marca inédita de cuatro victorias consecutivas y sin recibir gol, alimentando la esperanza de avanzar, por primera vez en décadas, al llamado "quinto partido".