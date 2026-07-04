​Avanza San Luis Potosí en la consolidación de su conectividad aérea

La nueva ruta directa de Viva Aerobus hacia Monterrey fortalece la posición estratégica del estado como uno de los principales polos industriales y logísticos del país

La estrategia impulsada por el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para ampliar la conectividad y la competitividad de San Luis Potosí continúa dando resultados con la puesta en operación del nuevo vuelo directo de Viva Aerobus entre la capital potosina y Monterrey, destacó el Secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez.

El funcionario estatal señaló que esta nueva conexión acerca a San Luis Potosí a uno de los principales centros industriales, financieros y de negocios de México, facilitando el intercambio comercial, la movilidad empresarial y la llegada de nuevas oportunidades de inversión para la entidad.

Mario García Valdez explicó que la conectividad aérea se ha convertido en un factor determinante para la atracción de inversiones y el desarrollo económico, por lo que la nueva ruta fortalece la integración del estado con las cadenas productivas nacionales y de América del Norte. Además, permitirá a empresarios y viajeros potosinos acceder, a través de Monterrey, a una amplia red de destinos nacionales e internacionales.

Finalmente, destacó que la visión del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar infraestructura y conectividad continúa consolidando a San Luis Potosí como uno de los destinos más atractivos del país para la inversión, el desarrollo industrial y la generación de empleos.