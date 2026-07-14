Inversión en fintech se mantiene pese a incertidumbre global

La incertidumbre tras la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la volatilidad geopolítica y un entorno macroeconómico menos favorable no han frenado el interés del capital por las fintech mexicanas. Directivos del sector coincidieron en que los fundamentos del mercado –como la baja penetración del crédito y la amplia brecha de inclusión financiera– mantienen a México como un destino atractivo para la inversión.

Durante la conferencia de este martes, previa al evento “Open Finance 2050”, representantes del sector financiero señalaron que, si bien el contexto obliga a diversificar estrategias y fortalecer la gestión de riesgos, las perspectivas de crecimiento del ecosistema permanecen favorables.

Juan Guerra, director general de Revolut México, reconoció que el entorno global atraviesa un periodo de elevada incertidumbre, aunque aseguró que ello no modifica la estrategia de crecimiento de la firma.

“Vivimos periodos turbulentos (...) es imposible saber qué va a pasar con las tasas, con el T-MEC o con la situación geopolítica. Ante eso hay que tener muchas velitas prendidas”, comentó.

Pese a ese entorno, los participantes destacaron que el flujo de capital hacia el ecosistema fintech mexicano se mantiene. Como ejemplo, mencionaron el anuncio de Nu de invertir 4,200 millones de dólares en México para expandir su operación bancaria; la ronda Serie C de Plata, con la que el banco digital levantó 405 millones de dólares, así como el inicio de operaciones del neobanco Revolut en México, el primer país de América donde la firma comenzó a ofrecer sus servicios.

Mario Hernández, director general de Finvero y organizador de “Open Finance 2050” consideró que, pese al contexto internacional, la industria mantiene una perspectiva positiva y que los anuncios de inversión para México fortalecerán la competencia y el desarrollo del sector.

“Estos compromisos de inversión para México, a mediano y largo plazos, lo único que van a hacer es generar una mejor diversidad de opciones para los usuarios finales”, afirmó.

Por su parte, Guerra explicó que la estrategia de Revolut consiste en diversificar sus líneas de negocio para mantener capacidad de crecimiento en distintos ciclos económicos.

“El foco aquí en México es seguir prendiendo esas velitas para poder navegar todos los entornos y acompañar a los clientes en todos los escenarios posibles”, añadió.

Para Nicolás Schiaffino, country manager de la tecnológica especializada en financiamiento, PayJoy México, la coyuntura internacional no modifica el tamaño de la oportunidad que representa el mercado mexicano.

Luis Márquez, director del fondo de inversión ISA Capital, coincidió en que la brecha de financiamiento que existe en el país sigue ofreciendo espacio para nuevos modelos de negocio y para la llegada de inversión.

Agregó que el reto consiste en canalizar de manera más eficiente el capital disponible mediante herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y un mejor aprovechamiento de los datos.