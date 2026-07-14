El acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, conocido por sus siglas en inglés como USMCA, en español como T-MEC y en Canadá como CUSMA, fue revisado el pasado primero de julio y Estados Unidos declinó prorrogarlo por otros 16 años. Ante eso, conforme al artículo 34.7, el acuerdo será objeto de revisiones anuales durante los próximos diez años, hasta su expiración en 2036.

Canadá y México estaban dispuestos a extender el acuerdo por otros dieciséis años, conforme a la primera opción prevista en el artículo 34.7. Sin embargo, la Casa Blanca más proteccionista optó por las revisiones anuales durante los próximos diez años. Esto introduce un grado de imprevisión en lo que es una de las relaciones más fructíferas de comercio e inversión. A pesar de ello, el acuerdo sigue vigente al menos por los próximos diez años.

Hay una tercera opción, el artículo 34.7 le permite a cualquier miembro retirarse unilateralmente, notificándolo seis meses antes. Pero esto no fue considerado seriamente, ante la intensidad de la interdependencia que ha generado el acuerdo.

Diversas razones explican porqué sobrevivió el acuerdo, sujeto a revisiones anuales. Primero están los montos y la calidad de los $2 billones de relaciones comerciales que existen al amparo del acuerdo entre los tres socios. Para Estados Unidos, México y Canadá son el primero y segundo mercado de exportación, ambos absorbieron $665,000 millones de exportaciones estadounidenses en 2025, sustentadas por 13 millones de trabajadores. En contraste, las exportaciones de Estados Uniudos a China alcanzaron $105,800 millones en 2025. Además, en 2024, las inversiones directas de Estados Unidos en Canadá y México alcanzaron casi $650,000 millones, mientras que sólo las inversiones de Canadá ascendieron a $740,000 millones, ocupando el tercer lugar entre los mayores inversionistas extranjeros en Estados Unidos, después de Japón y el Reino Unido.

*Analista y consultor internacional, exdirector de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.