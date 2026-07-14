Mercados repuntan ante menores presiones inflacionarias

Los principales índices en Wall Street avanzaron el martes, apoyados por menores presiones inflacionarias en Estados Unidos y buenos resultados trimestrales de la banca.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 0.02% a 52,508.27 puntos, mientras que el S&P 500 avanzó 0.38% a 7,543.59 unidades. El Nasdaq Composite ganó 0.90% a 26,107.01 enteros.

El dato de inflación fue mejor a lo esperado, además de la conferencia de Kevin Warsh frente al Congreso definieron la jornada.

“El aumento en los precios sorpresivamente menor a lo esperado relajó de manera importante las inquietudes sobre un alza inminente del Reserva Federal (Fed) en las tasas de interés de referencia, incluso a pesar de los incrementos en los niveles petroleros recientes”, escribieron analistas de Banco Bx+.

Explicaron que al sentimiento positivo contribuyeron los sólidos resultados trimestrales bancarios al inicio de la temporada de resultados. “Todo ello ocasionó un aumento en los principales índices accionarios estadounidenses, desestimando las recientes tensiones geopolíticas”.

Para los estrategas de Banamex, el sentimiento positivo frente a datos de inflación de Estados Unidos y reportes de la banca impulsó a los mercados.

“Las ganancias en renta variable se beneficiaron de los reportes de los grandes bancos en Estados Unidos, así como del alivio en datos de inflación. Lo anterior se matizó con comentarios de Warsh sobre que no se tolerará la inflación elevada”, agregaron.

De manera detallada, 5 de los 11 sectores del S&P 500 finalizaron la sesión en terreno positivo.

El segmento de tecnología (+1.3%) registró el mayor avance, impulsada por NVIDIA y Micron Technology. El de energía (+0.4%) siguió esta tendencia, respaldado por Exxon Mobil, Williams Companies y Marathon Petroleum, mientras que el financiero (+0.2%) avanzó apoyado por Goldman Sachs y JPMorgan Chase tras presentar resultados trimestrales favorables.

Mientras que el de salud (-1.9%) figuró como el sector más rezagado, presionado por Eli Lilly, Johnson & Johnson e Intuitive Surgical, y el de consumo básico (-1.4%) retrocedió afectado por Walmart, Philip Morris y Procter & Gamble.

Un factor negativo fueron las acciones de IBM, al caer 24.96% a 217.05 dólares por unidad el martes, siendo su peor sesión desde 1968.

La caída se da luego del anuncio de resultados preliminares donde resalta una fuerte debilidad, argumentando gastos de capital en otros subsectores relacionados con inteligencia artificial y no tanto en el negocio de IBM.