Resultados de bancos impulsa a mercados en Nueva York

Las acciones de los principales bancos de Estados Unidos, como Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan, subieron en la jornada de este martes en Wall Street, en la apertura de la temporada de reportes financieros del segundo trimestre de 2026.

En general, los resultados trimestrales fueron positivos. Los títulos de Goldman Sachs cerraron en un máximo histórico, al escalar un 9.16% y se vendieron en 1,141.74 dólares. Dicho incremento es el mayor desde 9 de abril de 2025, cuando escaló 11.82 por ciento.

El banco reportó ingresos totales por 20,338 millones de dólares, un incremento de 26.2% en su comparación anual, superando los 16,120 millones que tenía previsto el consenso. En el caso de las ganancias por acción, fue de 20.98 dólares, muy superior a los 14.38 dólares esperados.

Los papeles de la financiera JPMorgan Chase escalaron 2.50%, cotizando en 342.89 dólares. El banco más grande de Estados Unidos reportó ingresos por 57,350 millones de dólares o 27% más que el mismo periodo del año pasado, superando ampliamente las expectativas.

Su balance se vio impulsado por un crecimiento del 10% en el ingreso neto por intereses, a 25,600 millones de dólares, y un fuerte dinamismo en el negocio de negociación de acciones. No obstante, elevó su guía de gastos para todo el año a 107,500 millones.

Por su parte, los títulos de Bank of America avanzaron 1.88% y se vendieron en 60.62 dólares cada uno.

El banco superó las expectativas del mercado en el segundo trimestre de 2026, logrando un beneficio neto de 9,100 millones de dólares o 27% más respecto al mismo periodo del año pasado. Además, los ingresos netos por intereses aumentaron 9% y la banca de inversión despuntó incremento de 50 por ciento.

Para Monex Casa de Bolsa, el sector financiero en Estados Unidos se benefició por la Reserva Federal (Fed) ya que mantiene una postura menos restrictiva, los bancos continúan beneficiándose de tasas reales elevadas, una menor presión en costos de fondeo y una recuperación del crecimiento crediticio.

“El desempeño estuvo respaldado por sólidos ingresos en trading y mercados globales, una actividad más dinámica en emisiones de capital y deuda, así como una estabilización del negocio de banca de inversión”, escribieron.

“Adicionalmente, una sólida generación de capital continúa favoreciendo recompras de acciones y crecimiento del beneficio por acción”, dijeron.

Inversionistas las castigan

Los títulos de Citigruop y Well Fargo registraron caídas debido a una toma de ganancias tras la presentación de resultados del segundo trimestre.

Aunque las instituciones financieras superaron las expectativas de los analistas, los inversionistas vendieron títulos para asegurar ganancias previas, o reaccionaron a proyecciones de mayores gastos operativos.

Las acciones de Citigroup retrocedieron 5.29% a 133.27 dólares cada una.

El retroceso se debió a la preocupación de los inversionistas por el aumento de los costos operativos y mayores inversiones a futuro, especialmente dentro de su cartera de tarjetas de consumo en Estados Unidos.

Sus ingresos crecieron 14% en comparación anual, impulsados principalmente por su división de Banca de Inversión y el área de Trading. Y los papeles de Wells Fargo bajaron 2.65% para situarse en los 85.35 dólares.

A pesar de un trimestre sobresaliente en banca de inversión, impulsado por mega operaciones y la histórica salida a Bolsa de SpaceX, y un salto del 24% en ingresos por operaciones de mercado, los inversionistas castigan al banco debido a márgenes financieros más estrechos derivados de sus estrategias de expansión.

Tuvo una ganancia neta por 6,410 millones de dólares. Sus ingresos totales aumentaron 9% anual, alcanzando los 22,600 millones de dólares.