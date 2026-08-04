Ronald Johnson informa sobre el desmantelamiento de redes de tráfico de armas en Arizona

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que autoridades estadounidenses han desmantelado diversas redes de tráfico de armas en Arizona y arrestado a casi 30 personas presuntamente involucradas.

A través de una publicación en redes sociales, Johnson indicó que estas acciones demuestran el compromiso que tiene el presidente de EU, Donald Trump, con la desarticulación de la cadena de suministro del tráfico ilegal de armas.

A su vez, resaltó que con los trabajos en conjunto con las autoridades mexicanas se ha logrado que los "traficantes de armas rindan cuentas y que nuestras dos naciones estén más seguras".

"Cada arma de fuego que se detiene antes de que llegue a un cártel representa un avance", sentenció el embajador.

A través de un comunicado, se informó que el pasado 21 de julio, luego de una investigación de dos años, un jurado federal en "Phoenix emitió una acusación formal de 158 cargos contra Fernando Daniel Castro, Cruz Rafael Castro, Marque J’von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt, Juan Manuel Torres Pérez y otras 15 personas por conspiración para comprar ilegalmente armas de fuego con el fin de comerciar con ellas sin licencia".

Además, se les acusa de "realizar declaraciones falsas durante la compra de un arma de fuego, comerciar con armas de fuego sin licencia y conspiración para traficar con armas de fuego".

Ronald Johnson aseguró que hasta el momento, la actual administración estadounidense ha decomisado más de 50,000 armas de fuego, "y aún no hemos terminado", puntualizó.