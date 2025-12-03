Tres décadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública celebrados en billete conmemorativo de Lotería Nacional

La Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo para celebrar los 30 años del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconociendo su labor, coordinación institucional y el trabajo de miles de servidoras y servidores públicos.

Durante la presentación del billete, autoridades destacaron la importancia del SNSP dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1729 cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y se realizará el domingo 7 de diciembre.

Lotería Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentaron el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1729, emitido en homenaje a las tres décadas de trabajo institucional, coordinación y servicio público del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El acto fue encabezado por Marcela Figueroa Franco, Secretaria Ejecutiva del SNSP, y Olivia Salomón, Directora General de la Lotería Nacional.

Durante la presentación, Olivia Salomón destacó que el diseño del billete honra el profesionalismo, valentía y compromiso de mujeres y hombres que, desde los ámbitos federal, estatal y municipal, sostienen la seguridad pública del país. Subrayó que el SNSP representa uno de los esfuerzos más relevantes del Estado mexicano, al articular a los tres órdenes de gobierno para fortalecer capacidades, prevenir el delito, atender las violencias y garantizar derechos.

“El billete recorrerá el país llevando el mensaje de que, a treinta años de su creación, el Sistema sigue siendo la columna vertebral para coordinar, prevenir, investigar y proteger a la población”, afirmó la titular de Lotería Nacional.

Por su parte, Marcela Figueroa Franco resaltó que este billete conmemorativo es un símbolo arraigado en la memoria mexicana, pues representa esperanza, emoción y solidaridad. Agradeció a la Lotería Nacional por reconocer el 30° aniversario del SNSP y destacó que este gesto acerca a la ciudadanía al trabajo cotidiano de las instituciones de seguridad.

Subrayó que los avances del SNSP se han consolidado bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con la operación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, orientada a fortalecer un modelo de seguridad más eficiente y profesional.

Figueroa Franco agradeció a las miles de servidoras y servidores públicos que han contribuido durante estas tres décadas, a construir un país mejor coordinado y con mayor capacidad institucional.

En este espíritu, se llevó a cabo la entrega del Reconocimiento a la Integridad y Servicio Público 2025, a una colaboradora y un colaborador del SESNSP, por su actuación íntegra y destacada en la institución.

Se emitieron 2 millones 400 mil billetes con la imagen del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales se venderán a lo largo de todo el país. El sorteo se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre, con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 43 millones de pesos.