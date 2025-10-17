Total de pasajeros transportados en el Metrobús de la CDMX cayó 8.8% en agosto

Durante agosto del 2025 el sistema de transporte público Metrobús en la Ciudad de México registró una caída importante en el total de usuarios. En total, transportó a 36 millones de pasajeros, lo que implicó una caída de 8.8% en relación con el mismo mes del año previo.

De acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), el año pasado el Metrobús transportó 39.5 millones de pasajeros.

El Metrobús es el segundo transporte público más utilizado por las personas que se desplazan por la Zona Metropolitana del Valle de México, sólo después del metro. Sus trolebuses transportan al 20% del total del flujo diario de pasajeros; es importante considerar que muchos de ellos hacen varios viajes al día.

En línea con esta caída en el total de pasajeros, también se observó una reducción en el total de kilómetros recorridos por los trolebuses. En agosto se recorrieron 5.6 millones de kilómetros, un 4.9% menos en comparación interanual.

STC Metro incrementa sus viajes

En contraparte, para el Sistema de Transporte Colectivo Metro se observó un aumentó en el total de pasajeros transportados. Este agosto 105.7 millones de personas usaron el metro, lo que implicó un alza interanual de 4.8 por ciento.

Estas cifras muestran que, cada día, el metro llevó a 3.5 millones de mexicanos a sus destinos, en promedio.

El metro de la Ciudad de México no sólo es el sistema de transporte público más grande del país, también uno de los más grandes de América Latina.

En términos de kilómetros recorridos también se observó un incremento importante en agosto del 2025. Los trenes sumaron un total de 3.4 millones de kilómetros recorridos; un 11.9% más que el mismo mes del año pasado.

Otros transportes colectivos

En total, el transporte colectivo total registró 179.8 millones de usuarios en la Zona Metropolitana del Valle de México en agosto del 2025. Un nivel que se mantuvo sin cambios respecto del año pasado.

Esto implicó que, aunque algunos sistemas tuvieron caídas en el total de pasajeros transportados, otros compensaron esta necesidad de movilidad de los mexicanos.

El Trolebús, por ejemplo, fue otro de los sistemas de transporte público que registró incrementos en sus usuarios, con un alza interanual de 16.5% en este periodo.

El Mexibús y la Red de Transporte de Pasajeros (camiones) también registraron incrementos en el total de personas transportadas, con 4.0 y 2.8% respectivamente.

Por su parte, el Cablebús y el Tren Ligero (que está en remodelación) tuvieron bajas de 16% en el total de personas transportadas.

El Mexicable y el Tren Suburbano también fueron de los sistemas que transportaron menos usuarios, registraron bajas de 1.3 y 2.4% respectivamente, en relación con el año pasado.